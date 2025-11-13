FIFA, i candidati al premio Puskas: c'è anche Deiola (Cagliari)

Pubblicati i candidati anche per il miglior gol nel calcio femminile, intitolato a Marta, calciatrice brasiliana presente nella shortlist.

Di
Redazione
Governance
Onefootball
cagliari-v-venezia-serie-a
(Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Quest’oggi la FIFA ha pubblicato le due shortlist per i premi Marta, dedicato al miglior gol del calcio femminile, e Puskas, per il calcio maschile, con la votazione che è aperta da oggi. E fra i protagonisti c’è anche un po’ di Italia grazie alla rete di Alessandro Deiola in Cagliari-Venezia della scorsa stagione.

I due prestigiosi riconoscimenti saranno assegnati per le reti siglate dall’11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025 (inclusi), con tifosi ed esperti chiamati a decidere chi porterà a casa i premi nelle categorie femminile e maschile. Le liste dei gol nominati, compilate dalla FIFA in collaborazione con vari soggetti del mondo calcistico, sono ora disponibili per la visione e la votazione sul sito ufficiale del massimo organo del calcio mondiale.

I voti dei tifosi peseranno al 50%, pari a quelli espressi dalla giuria di leggende della FIFA. I tifosi possono votare registrandosi su FIFA.com. Una volta registrati, potranno classificare i tre migliori gol, assegnando cinque punti alla prima scelta, tre punti alla seconda e un punto alla terza.

Ed ecco di seguito le candidate per il premio Marta:

  • Jordyn Bugg, North Carolina Courage-Seattle Reign
  • Mariona Caldentey, Lione-Arsenal
  • Ashley Cheatley, Brentford-Ascot United
  • Kyra Cooney-Cross, Germania-Australia
  • Jon Ryong-jong, Corea del Nord-Argentina
  • Marta, Orlando Pride-Kansas City Current
  • Vivianne Miedema, Galles-Olanda
  • Kishi Núñez, Argentina-Costa Rica
  • Lizbeth Ovalle, Tigres v. Guadalajara
  • Ally Sentnor, USA-Colombia
  • Khadija Shaw, Hammarby-Manchester City

Questi, invece, i candidati per il premio Puskas:

  • Alerrandro, Vitoria-Cruzeiro
  • Alessandro Deiola, Cagliari-Venezia
  • Pedro de la Vega, Cruz Azul-Seattle Sounders
  • Santiago Montiel, Independiente-Independiente Rivadavia
  • Amr Nasser, Al Ahly-Pharco
  • Carlos Orrantía, Queretaro-Atlas
  • Lucas Ribeiro, Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund
  • Declan Rice, Arsenal-Real Madrid
  • Rizky Ridho, Persija Jakarta-Arema
  • Kevin Rodrigues, Kasımpaşa-Rizespor
  • Lamine Yamal, Espanyol-Barcelona

