FIFA, i candidati al premio Puskas: c'è anche Deiola (Cagliari)

Quest’oggi la FIFA ha pubblicato le due shortlist per i premi Marta, dedicato al miglior gol del calcio femminile, e Puskas, per il calcio maschile, con la votazione che è aperta da oggi. E fra i protagonisti c’è anche un po’ di Italia grazie alla rete di Alessandro Deiola in Cagliari-Venezia della scorsa stagione.

I due prestigiosi riconoscimenti saranno assegnati per le reti siglate dall’11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025 (inclusi), con tifosi ed esperti chiamati a decidere chi porterà a casa i premi nelle categorie femminile e maschile. Le liste dei gol nominati, compilate dalla FIFA in collaborazione con vari soggetti del mondo calcistico, sono ora disponibili per la visione e la votazione sul sito ufficiale del massimo organo del calcio mondiale.

I voti dei tifosi peseranno al 50%, pari a quelli espressi dalla giuria di leggende della FIFA. I tifosi possono votare registrandosi su FIFA.com. Una volta registrati, potranno classificare i tre migliori gol, assegnando cinque punti alla prima scelta, tre punti alla seconda e un punto alla terza.

Ed ecco di seguito le candidate per il premio Marta:

Jordyn Bugg, North Carolina Courage-Seattle Reign

Mariona Caldentey, Lione-Arsenal

Ashley Cheatley, Brentford-Ascot United

Kyra Cooney-Cross, Germania-Australia

Jon Ryong-jong, Corea del Nord-Argentina

Marta, Orlando Pride-Kansas City Current

Vivianne Miedema, Galles-Olanda

Kishi Núñez, Argentina-Costa Rica

Lizbeth Ovalle, Tigres v. Guadalajara

Ally Sentnor, USA-Colombia

Khadija Shaw, Hammarby-Manchester City

Questi, invece, i candidati per il premio Puskas: