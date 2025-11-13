FIFA, i candidati al premio Puskas: c'è anche Deiola (Cagliari)

Quest’oggi la FIFA ha pubblicato le due shortlist per i premi Marta, dedicato al miglior gol del calcio femminile, e Puskas, per il calcio maschile, con la votazione che è aperta da oggi. E fra i protagonisti c’è anche un po’ di Italia grazie alla rete di Alessandro Deiola in Cagliari-Venezia della scorsa stagione.
I due prestigiosi riconoscimenti saranno assegnati per le reti siglate dall’11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025 (inclusi), con tifosi ed esperti chiamati a decidere chi porterà a casa i premi nelle categorie femminile e maschile. Le liste dei gol nominati, compilate dalla FIFA in collaborazione con vari soggetti del mondo calcistico, sono ora disponibili per la visione e la votazione sul sito ufficiale del massimo organo del calcio mondiale.
I voti dei tifosi peseranno al 50%, pari a quelli espressi dalla giuria di leggende della FIFA. I tifosi possono votare registrandosi su FIFA.com. Una volta registrati, potranno classificare i tre migliori gol, assegnando cinque punti alla prima scelta, tre punti alla seconda e un punto alla terza.
Ed ecco di seguito le candidate per il premio Marta:
- Jordyn Bugg, North Carolina Courage-Seattle Reign
- Mariona Caldentey, Lione-Arsenal
- Ashley Cheatley, Brentford-Ascot United
- Kyra Cooney-Cross, Germania-Australia
- Jon Ryong-jong, Corea del Nord-Argentina
- Marta, Orlando Pride-Kansas City Current
- Vivianne Miedema, Galles-Olanda
- Kishi Núñez, Argentina-Costa Rica
- Lizbeth Ovalle, Tigres v. Guadalajara
- Ally Sentnor, USA-Colombia
- Khadija Shaw, Hammarby-Manchester City
Questi, invece, i candidati per il premio Puskas:
- Alerrandro, Vitoria-Cruzeiro
- Alessandro Deiola, Cagliari-Venezia
- Pedro de la Vega, Cruz Azul-Seattle Sounders
- Santiago Montiel, Independiente-Independiente Rivadavia
- Amr Nasser, Al Ahly-Pharco
- Carlos Orrantía, Queretaro-Atlas
- Lucas Ribeiro, Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund
- Declan Rice, Arsenal-Real Madrid
- Rizky Ridho, Persija Jakarta-Arema
- Kevin Rodrigues, Kasımpaşa-Rizespor
- Lamine Yamal, Espanyol-Barcelona