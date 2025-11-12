La top ten dei guadagni: Sinner primo, Alcaraz insegue. Ultima parola a Torino

Come accade ormai di consueto, i riflettori non sono puntati solo sui risultati sportivi ma anche sui guadagni , tra premi ufficiali e ricchi cachet extra provenienti da esibizioni e tornei extra ATP .

Sinner e Alcaraz si contendono la pole dei premi . La stagione volge al termine e il tennis mondiale si prepara al gran finale con le ATP Finals di Torino , l’appuntamento che riunisce i migliori otto giocatori dell’anno.

Sinner davanti a tutti

Al vertice della classifica dei tennisti più redditizi si conferma Jannik Sinner, protagonista di una stagione straordinaria. L’azzurro ha raccolto 14 milioni di dollari nei tornei ufficiali, quasi interamente frutto delle prestazioni nel singolare.

Con due Slam vinti – Australian Open e Wimbledon – e tre finali nei Masters 1000, compresa la vittoria nel 1000 della capitale francese, Sinner ha messo insieme un bottino eccezionale.

Determinante nel suo primato è stato anche il successo nel Six Kings Slam di Riad, l’esibizione extra calendario che gli ha garantito 6 milioni di dollari aggiuntivi,

La cifra deriva dal gettone di presenza di 1,5 milioni di dollari e il premio per la vittoria contro Carlos Alcaraz da 4,5 milioni. Il totale di oltre 20 milioni di dollari fa dell’altoatesino il tennista più remunerato sul campo dell’anno.

Alcaraz tallona l’azzurro

Subito dietro si piazza Carlos Alcaraz, autore di un 2025 di altissimo livello. Dopo un inizio complicato, il murciano ha conquistato due Slam – Roland Garros e US Open – oltre a tre Masters 1000 (Monte Carlo, Roma e Cincinnati) e tre ATP 500.

Solo il trionfo a New York gli ha portato 5 milioni di dollari, il premio più alto mai assegnato in un torneo ATP. Complessivamente, Alcaraz ha accumulato 16,1 milioni di dollari di premi nel circuito,

A questi si aggiungono 1,5 milioni per la partecipazione al Six Kings Slam, dove si è arreso in finale proprio a Sinner. Con un totale di 17,6 milioni, lo spagnolo resta in scia al rivale azzurro.