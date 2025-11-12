La top ten dei guadagni: Sinner primo, Alcaraz insegue. Ultima parola a Torino

Sinner e Alcaraz si contendono la pole dei premi. La stagione volge al termine e il tennis mondiale si prepara al gran finale con le ATP Finals di Torino, l’appuntamento che riunisce i migliori otto giocatori dell’anno.
Come accade ormai di consueto, i riflettori non sono puntati solo sui risultati sportivi ma anche sui guadagni, tra premi ufficiali e ricchi cachet extra provenienti da esibizioni e tornei extra ATP.
Sinner davanti a tutti
Al vertice della classifica dei tennisti più redditizi si conferma Jannik Sinner, protagonista di una stagione straordinaria. L’azzurro ha raccolto 14 milioni di dollari nei tornei ufficiali, quasi interamente frutto delle prestazioni nel singolare.
Con due Slam vinti – Australian Open e Wimbledon – e tre finali nei Masters 1000, compresa la vittoria nel 1000 della capitale francese, Sinner ha messo insieme un bottino eccezionale.
Determinante nel suo primato è stato anche il successo nel Six Kings Slam di Riad, l’esibizione extra calendario che gli ha garantito 6 milioni di dollari aggiuntivi,
La cifra deriva dal gettone di presenza di 1,5 milioni di dollari e il premio per la vittoria contro Carlos Alcaraz da 4,5 milioni. Il totale di oltre 20 milioni di dollari fa dell’altoatesino il tennista più remunerato sul campo dell’anno.
Alcaraz tallona l’azzurro
Subito dietro si piazza Carlos Alcaraz, autore di un 2025 di altissimo livello. Dopo un inizio complicato, il murciano ha conquistato due Slam – Roland Garros e US Open – oltre a tre Masters 1000 (Monte Carlo, Roma e Cincinnati) e tre ATP 500.
Solo il trionfo a New York gli ha portato 5 milioni di dollari, il premio più alto mai assegnato in un torneo ATP. Complessivamente, Alcaraz ha accumulato 16,1 milioni di dollari di premi nel circuito,
A questi si aggiungono 1,5 milioni per la partecipazione al Six Kings Slam, dove si è arreso in finale proprio a Sinner. Con un totale di 17,6 milioni, lo spagnolo resta in scia al rivale azzurro.
Zverev sul podio, Djokovic ai piedi
Il terzo gradino del podio è occupato da Alexander Zverev, che conferma la propria costanza nonostante un rendimento altalenante. Il tedesco ha raccolto 5,3 milioni di dollari nei tornei ATP e 1,5 milioni dall’invito al Six Kings Slam, per un totale di 6,8 milioni.
Appena fuori dal podio c’è Novak Djokovic, autore di una stagione segnata da qualche problema fisico. Il serbo ha incassato 5,1 milioni di dollari nei tornei ufficiali e altri 1,5 milioni dall’esibizione di Riad, per un totale di 6,6 milioni.
Il resto della top ten
Chiude la top cinque Taylor Fritz, sempre più presenza fissa tra i migliori del circuito. L’americano ha guadagnato 4,7 milioni di dollari in tornei ufficiali e 1,5 milioni per il Six Kings Slam, toccando quota 6,2 milioni complessivi.
Al sesto posto si trova Alex de Minaur, che con una stagione solida ha superato i 4,5 milioni di dollari di premi. Subito dietro emerge Ben Shelton, protagonista del suo primo anno completo in top ten. Il giovane statunitense ha totalizzato 4,4 milioni di dollari.
Il duello per l’ultimo pass di Torino si rinnova anche fuori dal campo tra Félix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti, entrambi fermi a 4,1 milioni di dollari di guadagni nel 2025. Il canadese precede l’azzurro di poche migliaia di dollari.
A completare la top ten c’è Jack Draper, penalizzato da un infortunio al braccio che gli ha impedito di disputare buona parte della stagione. Nonostante ciò, il britannico ha comunque accumulato 3,4 milioni di dollari, chiudendo l’anno tra i dieci più pagati del circuito.
La classifica completa dei guadagni
Ecco la top ten dei tennisti per premi incassati nel 2025; in grassetto i partecipanti alle ATP Finals:
- Jannik Sinner – 14 ATP + 6 Six Kings Slam = 20 milioni di dollari
- Carlos Alcaraz – 16,1 ATP + 1,5 Six Kings Slam = 17,6 milioni di dollari
- Alexander Zverev – 5,3 ATP + 1,5 Six Kings Slam = 6,8 milioni di dollari
- Novak Djokovic – 5,1 ATP + 1,5 Six Kings Slam = 6,6 milioni di dollari
- Taylor Fritz – 4,7 ATP + 1,5 Six Kings Slam = 6,2 milioni di dollari
- Alex de Minaur – 4,5 milioni di dollari
- Ben Shelton – 4,4 milioni di dollari
- Félix Auger-Aliassime – 4,1 milioni di dollari
- Lorenzo Musetti – 4,1 milioni di dollari
- Jack Draper – 3,4 milioni di dollari
Torino può cambiare tutto
L’ultima parola, però, non è ancora stata scritta. Le Finals mettono in palio un montepremi complessivo di 15,5 milioni di dollari, con oltre 5 milioni destinati al campione imbattuto: il premio più alto mai assegnato in un torneo ATP.
Una cifra in grado di ridisegnare la classifica dei guadagni stagionali, con Alcaraz che può potenzialmente colmare il divario che lo separa Sinner, e oltre a difendere la vetta del ranking sarà impegnato a scalzare il rivale sul fronte economico.