Qualificazioni Europei, dove vedere Italia Modavia Under 19 in tv e streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Modavia Under 19 tv streaming, gara valida per la prima giornata delle qualificazioni agli Europei di categoria.

Gli Azzurrini sono stati inseriti nel gruppo nove insieme a Moldavia, Bosnia-Erzegovina e Polonia. A passare questa prima fase saranno le prime due di ogni raggruppamento, mentre la terza entrerà in una speciale classifica che determinerà le altre selezioni.

Dove vedere Italia Modavia Under 19 tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Italia-Modavia Under 19, match valido per la prima giornata delle qualificazioni per gli Europei, si terrà allo stadio Aci e Galatea di Acireale, mercoledì 12 novembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 15.00. La sfida sarà visibile in chiaro, in differita su Rai Sport e in diretta streaming sul servizio dedicato della televisione di Stato RaiPlay.

I convocati di Bollini:

PORTIERI

Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Pontedera)

DIFENSORI

Matteo Cocchi (Inter), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Marco Leandri (Atalanta), Manuel Maffessoli (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (Az Alkmaar), Francesco Verde (Juventus);

CENTROCAMPISTI

Filippo Cerpelletti (Inter), Alessandro Ciardi (Parma), Federico Coletta (Benfica), Alessandro Di Nunzio (Roma), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshoppers), Emanuele Sala (Milan);

ATTACCANTI