Dove vedere le ATP Finals 2025: guida completa per l’Italia

In particolare, Sky propone la copertura completa sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis , oppure tramite i servizi Sky Go e NOW TV . La Rai ha scelto di trasmettere ogni sera una partita in chiaro, tipicamente non prima delle 20:30 , rendendo l’evento accessibile anche a chi non è abbonato.

Dove vedere ATP Finals 2025? Le ATP Finals 2025 si svolgono dal 9 al 16 novembre 2025 a Torino, nella Inalpi Arena. Per gli appassionati italiani, la visione è garantita su più piattaforme: tutti gli incontri sono trasmessi da Sky Sport (via tv e streaming) e, ogni giorno, almeno una partita viene proposta in chiaro su Rai2, oltre che in streaming su RaiPlay.

Orari, programma e fasi principali del torneo

La formula è quella classica delle ATP Finals: otto giocatori in singolare e otto coppie in doppio, divisi in gironi per giocarsi l’accesso alle semifinali e quindi alla finale. Le sessioni giornaliere sono così strutturate:

Pomeridiano : ore 11:30 doppio, ore 14:00 singolare.

Serale : ore 18:00 doppio, non prima delle ore 20:30 singolare.

Le semifinali sono previste per sabato 15 novembre mentre le finali domenica 16.

Qualità dell’evento e protagonisti in campo

La location indoor e superficie rapida favoriscono spettacolo e partite combattute. Tra i protagonisti spiccano nomi come Jannik Sinner e Alexander Zverev, che rappresentano l’Italia e la Germania nella corsa al titolo. Avere la diretta in chiaro di match chiave rende l’evento non solo un appuntamento sportivo, ma anche mediatico e popolare.

Consigli utili per non perdere nulla

Verifica l’orario d’inizio della sessione: le partite serali iniziano non prima delle 20:30 , meglio collegarsi in anticipo.

Se vuoi seguire una partita in chiaro, controlla il palinsesto Rai perché ogni giorno potrebbe esserci un match trasmesso gratis.

Se sei abbonato Sky (o hai accesso a NOW/Go), puoi vedere praticamente tutti gli incontri, compresi doppio e sessioni pomeridiane.

Per lo streaming da dispositivo mobile o smart TV, assicurati di avere l’applicazione aggiornata (RaiPlay, Sky Go, NOW).

Se ti interessano gli orari minimi: sessione pomeriggio inizia 11:30 (doppio) / 14:00 (singolare); serale dalle 18:00 (doppio) e circa 20:30 (singolare).

Con queste indicazioni avrai tutto ciò che serve per vivere al meglio le ATP Finals 2025: dalla tv alla diretta streaming, non ti perderai neanche un game dei grandi protagonisti del tennis mondiale.