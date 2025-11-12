Dove vedere le ATP Finals 2025: guida completa per l’Italia

Dove vedere ATP Finals 2025? Le ATP Finals 2025 si svolgono dal 9 al 16 novembre 2025 a Torino, nella Inalpi Arena. Per gli appassionati italiani, la visione è garantita su più piattaforme: tutti gli incontri sono trasmessi da Sky Sport (via tv e streaming) e, ogni giorno, almeno una partita viene proposta in chiaro su Rai2, oltre che in streaming su RaiPlay.
In particolare, Sky propone la copertura completa sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, oppure tramite i servizi Sky Go e NOW TV. La Rai ha scelto di trasmettere ogni sera una partita in chiaro, tipicamente non prima delle 20:30, rendendo l’evento accessibile anche a chi non è abbonato.
Orari, programma e fasi principali del torneo
La formula è quella classica delle ATP Finals: otto giocatori in singolare e otto coppie in doppio, divisi in gironi per giocarsi l’accesso alle semifinali e quindi alla finale. Le sessioni giornaliere sono così strutturate:
- Pomeridiano: ore 11:30 doppio, ore 14:00 singolare.
- Serale: ore 18:00 doppio, non prima delle ore 20:30 singolare.
Le semifinali sono previste per sabato 15 novembre mentre le finali domenica 16.
Qualità dell’evento e protagonisti in campo
La location indoor e superficie rapida favoriscono spettacolo e partite combattute. Tra i protagonisti spiccano nomi come Jannik Sinner e Alexander Zverev, che rappresentano l’Italia e la Germania nella corsa al titolo. Avere la diretta in chiaro di match chiave rende l’evento non solo un appuntamento sportivo, ma anche mediatico e popolare.
Consigli utili per non perdere nulla
- Verifica l’orario d’inizio della sessione: le partite serali iniziano non prima delle 20:30, meglio collegarsi in anticipo.
- Se vuoi seguire una partita in chiaro, controlla il palinsesto Rai perché ogni giorno potrebbe esserci un match trasmesso gratis.
- Se sei abbonato Sky (o hai accesso a NOW/Go), puoi vedere praticamente tutti gli incontri, compresi doppio e sessioni pomeridiane.
- Per lo streaming da dispositivo mobile o smart TV, assicurati di avere l’applicazione aggiornata (RaiPlay, Sky Go, NOW).
- Se ti interessano gli orari minimi: sessione pomeriggio inizia 11:30 (doppio) / 14:00 (singolare); serale dalle 18:00 (doppio) e circa 20:30 (singolare).
Con queste indicazioni avrai tutto ciò che serve per vivere al meglio le ATP Finals 2025: dalla tv alla diretta streaming, non ti perderai neanche un game dei grandi protagonisti del tennis mondiale.