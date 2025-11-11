CIES, quanto dovrebbero guadagnare i calciatori: Mbappé al top, Lautaro primo in Serie A

Il CIES ha presentato i 100 calciatori al mondo che dovrebbero guadagnare di più in base a un modello statistico che tiene conto di variabili sportive nell’ultimo anno (tempo di gioco, livello sportivo delle partite e tasso di presenze nell’undici titolare), così come della posizione principale in campo.

In cima alla classifica c’è Kylian Mbappé del Real Madrid che secondo questi parametri (che comprendono l’ultimo anno solare) dovrebbe guadagnare come stipendio fisso un totale di 22,8 milioni di euro lordi. Si tratta di una cifra inferiore del 40% rispetto a quello garantito al francese dai Blancos. Uno dei motivi è quello che la società di Florentino Perez non ha dovuto spendere alcunché per il cartellino, liberatosi a zero dal Paris Saint-Germain. Alle spalle di Mbappé ci sono Mohamed Salah e Jude Bellingham.

Nel 521° resoconto settimanale del CIES si evidenzia come per questi calcoli sia stato assunto come base il paradigma per cui i più pagati in una squadra di calcio siano gli attaccanti, e infatti punte ed esterni d’attacco sono la maggior parte nella parte alta della graduatori. Considerando gli altri ruoli, a primeggiare fra i portieri è un altro esponente di spicco del Real Madrid come Thibaut Courtois. Nei difensori è la colonna del Liverpool, Virgil van Dijk per i centrali e Achraf Hakimi del PSG per i terzini. A centrocampo il compagno di quest’ultimo nel PSG, Joao Neves, per i mediani, mentre per quelli offensivi ecco il già citato Bellingham, seguito da Dominik Szoboszlai del Liverpool.

Di seguito le prime 15 posizioni, fra cui ci sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram, di questa speciale classifica dei calciatori che dovrebbero percepire lo stipendio più alto (cifre al lordo in euro):

Kylian Mbappé (Real Madrid) – 22,8 milioni Mohamed Salah (Liverpool) – 17,9 milioni Jude Bellingham (Real Madrid) – 17,5 milioni Joao Neves (PSG) – 17,3 milioni Dominik Szoboszlai (Liverpool) – 17,1 milioni Ousmane Dembele (PSG) – 16,9 milioni Julian Alvarez (Atletico Madrid) – 16,9 milioni Lautaro Martinez (Inter) – 16,7 milioni Lamine Yamal (Barcellona) – 16,7 milioni Vinicius Junior (Real Madrid) – 16,2 milioni Khvicha Kvaratskhelia (PSG) – 16,2 milioni Marcus Thuram (Inter) – 16 milioni Luis Diaz (Bayern Monaco) – 15,7 milioni Harry Kane (Bayern Monaco) – 15,7 milioni Cody Gakpo (Liverpool) – 15,5 milioni

Considerando esclusivamente i calciatori che militano nel campionato di Serie A, nelle prime 100 posizioni ci sono un totale di 14 giocatori:

8. Lautaro Martinez (Inter) – 16,7 milioni

12. Marcus Thuram (Inter) – 16 milioni

42. Yann Sommer (Inter) – 12,8 milioni

50. Kevin De Bruyne (Napoli) – 12 milioni

55. Nicolò Barella (Inter) – 11,6 milioni

60. Henrikh Mkhitaryan (Inter) – 11,1 milioni

62. Romelu Lukaku (Napoli) – 10,9 milioni

70. Hakan Calhanoglu (Inter) – 10,6 milioni

74. Alessandro Bastoni (Inter) – 10,3 milioni

89. Matteo Politano (Napoli) – 9,8 milioni

90. Moise Kean (Fiorentina) – 9,7 milioni

93. Scott McTominay (Napoli) – 9,6 milioni

99. Rafael Leao (Milan) – 9,3 milioni

100. Kenan Yildiz (Juventus) – 9,3 milioni