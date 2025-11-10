Dopo diverse stagioni di sperimentazioni e interpretazioni moderne del design tradizionale, Puma è pronta a riportare alle origini la maglia casalinga del Milan per la stagione 2026/27.

La nuova divisa da gioco presenterà le iconiche strisce rossonere nella loro forma più classica, affiancate da dettagli bianchi per loghi e finiture. Una scelta che segna un ritorno alle radici per il club, dopo anni di soluzioni grafiche più audaci e reinterpretazioni contemporanee dello storico stile milanista.

Da quando ha assunto la fornitura tecnica del Milan nel 2018, Puma ha realizzato soltanto tre maglie home con il tradizionale pattern a strisce verticali: nelle stagioni 2018/19, 2019/20 e 2022/23. Tutte le altre versioni hanno invece proposto approcci più sperimentali, tra variazioni nella larghezza delle strisce, interruzioni grafiche e motivi astratti. Il ritorno al design classico previsto per il 2026/27 sembra dunque pensato per valorizzare l’identità storica del club e rafforzare il legame con i simboli più riconoscibili del Milan nel mondo. La nuova maglia sarà disponibile a partire dall’estate del 2026, con possibile presentazione già nella fase finale della stagione in corso.