Juve Next Gen Forlì in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Juve Next Gen Forlì in streaming gratis.
I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la 13esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con la Vis Pesaro è in programma per domenica 8 novembre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 12.30.
Juve Next Gen Forlì in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW, che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Juve Next Gen Forlì in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Juve Next Gen-Forlì, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
DOMENICA 9 NOVEMBRE
Ore 12.30
- INTER U23-L.R. VICENZA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW
- JUVENTUS NEXT GEN-FORLÌ
Sky Sport Mix, Sky Sport 257 e NOW
Ore 14.30
- CATANIA-TEAM ALTAMURA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- UNION BRESCIA-ALCIONE MILANO
Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
- PERUGIA-AREZZO
Sky Sport 253 e NOW
- SIRACUSA-LATINA
Sky Sport 254 e NOW
- PRO VERCELLI-TRIESTINA
Sky Sport 255 e NOW
- TRENTO-OSPITALETTO FRANCIACORTA
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.30
- NOVARA-LECCO
Sky Sport 252 e NOW
- CARPI-LIVORNO
Sky Sport 253 e NOW
- MONOPOLI-CASERTANA
Sky Sport 254 e NOW
- SORRENTO-AUDACE CERIGNOLA
Sky Sport 255 e NOW
- GIANA ERMINIO-ALBINOLEFFE
Sky Sport 256 e NOW
Ore 20.30
- FOGGIA-BENEVENTO
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- TERNANA-VIS PESARO
Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
LUNEDÌ 3 NOVEMBRE
Ore 20.30
- SALERNITANA-CROTONE
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW