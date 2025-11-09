Mondiali, dove vedere Italia Sudafrica Under 17 in tv e streaming

Le due squadre scendono in campo per la terza giornata dei Mondiali di categoria.

favo italia under 17
Massimiliano Favo (Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Sudafrica Under 17 tv streaming, gara valida per la terza giornata dei Mondiali di categoria

Dopo la vittoria contro i padroni di casa del Qatar e con la Bolivia, gli Azzurrini di Massimiliano Favo sono attesi da una sfida cruciale per blindare definitivamente il primo posto nel girone nell’ultima giornata contro il Sudafrica, che insegue a due punti.

Dove vedere Italia Sudafrica Under 17 tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Italia-Sudafrica Under 17, match valido per la seconda giornata dei Mondiali Under 17 in Qatar, si terrà allo stadio Aspire Zone di Doha, giovedì 6 novembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 13.30. La sfida sarà visibile in chiaro, in differita su Rai Sport e in diretta streaming sul servizio dedicato della televisione di Stato RaiPlay.

I convocati di Favo:

PORTIERI

  • Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan), Sebastiano Nava (Juventus)

DIFENSORI

  • Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Luca Reggiani (Borussia Dortmund)

CENTROCAMPISTI

  • Alessio Baralla (Empoli), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Fabio Pandolfi (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta)

ATTACCANTI

  • Antonio Arena (Roma), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Simone Lontani (Milan)

