L’assemblea dei soci della Juventus ha nominato nella giornata odierna il nuovo Consiglio di Amministrazione del club bianconero. Sono stati eletti nuovi membri per il CdA, con Gianluca Ferrero scelto come presidente e un mandato che durerà fino all’assemblea per l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2028.

La novità più importante del nuovo CdA riguarda l’elezione di Francesco Garino come consigliere. Garino è una delle due figure scelte da Tether, il secondo azionista della Juventus (con l’11,5% del capitale) che ha presentato una propria lista di candidati prima dell’assemblea. Ma chi è Francesco Garino? E di cosa si occupa?

Chi è Francesco Garino, docente ed esperto di ortodonzia

Francesco Garino è un esperto di ortodonzia di fama internazionale, attualmente Visiting Professor presso la Scuola di Specialità di Ortodonzia dell’Università di Roma Tor Vergata, nomina conferita a settembre 2025.

Garino ha iniziato il suo percorso accademico conseguendo la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino nel 1994, anno in cui ha anche superato l’esame di stato in odontoiatria. Successivamente, nel 2000 si è specializzato in Ortognatodonzia con lode presso l’Università degli Studi di Padova. Nel corso della sua carriera ha ottenuto importanti certificazioni internazionali: European Board of Orthodontics nel 2004 ad Aarhus (Danimarca) e European Board of Aligner Orthodontics nel 2023 a Torino. Nel 2025 è stato nominato Active Member della Angle Society North Atlantic.

Dal 2000 esercita come libero professionista specialista in ortodonzia a Torino. Già dal 1999 ha presentato relazioni a congressi nazionali e internazionali in EMEA, USA e Asia e, dal 2008, è stato speaker per Align Technology Italia, estendendo la sua attività come speaker EMEA dal 2011. Ha partecipato come Chief Dental Officer alle Olimpiadi Invernali di Torino nel 2006. La carriera accademica di Garino è altrettanto significativa: ha iniziato come docente in corsi su tecnica self-ligating presso l’Università degli Studi di Padova (1999-2001) e come docente a corsi di ortodonzia linguale presso l’Università degli Studi di Pavia nel 2001. Successivamente, ha ricoperto diversi ruoli di docenza in Master universitari di ortodonzia con allineatori e ortognatodonzia: Università degli Studi di Milano (2013/2014), Università degli Studi dell’Insubria (2014/2015), Università di Tor Vergata, Roma (2019/2020), UNICAMILLUS Roma (2020/2021) e Università di Torino (2021-2023).

Dal 2014 è membro dell’Advisory Board EMEA di Align Technology e dal 2016 al 2025 ha ricoperto il ruolo di editor per il Journal of Aligner Orthodontics. Autore di oltre 70 pubblicazioni su riviste nazionali ed estere, è anche autore e editor di due libri di testo in ortodonzia con allineatori, consolidando la sua reputazione come punto di riferimento internazionale nel settore.