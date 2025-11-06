Bologna Brann in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Bologna Brann in streaming gratis.

Le due squadre scendono in campo per la quarta giornata della fase campionato di Europa League 2025/26.

Bologna Brann in streaming gratis – L’Europa League è su Sky

La seconda competizione più importante a livello di club in Europa sarà visibile su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Insieme a NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la pay tv di Comcast trasmetterà in esclusiva tutte le partite della stagione 2024/2025, fino alla finale di Istanbul del 20 maggio 2026. Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata, ma dell’Europa League con il miglior match tra formazioni straniere.

Bologna Brann in streaming gratis – La sfida dei rossoblù solo su Sky

Bologna e Brann scenderanno in campo dello stadio Dall’Ara, giovedì 6 novembre 2025, con il fischio di inizio fissato per le ore 21.00.

Bologna Brann in streaming gratis – La programmazione della pay tv di Comcast

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando.

Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e LisaOffside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.