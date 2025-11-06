Biglietti ancora disponibili per le ATP Finals: cosa sapere per l’acquisto

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito. Dal 9 al 16 novembre 2025, l’Inalpi Arena di Torino ospiterà per il quinto anno consecutivo le Nitto ATP Finals, il torneo che riunisce i migliori otto tennisti e le prime otto coppie di doppio del ranking mondiale.
Un appuntamento ormai consolidato per la città piemontese, che anche nel 2025 si conferma capitale del tennis internazionale. I numeri lo dimostrano: oltre 150mila biglietti venduti già a metà anno, con richieste provenienti da 100 Paesi diversi, dodici in più rispetto all’edizione 2024.
Un segnale chiaro dell’appeal globale della manifestazione, sostenuto anche dall’entusiasmo dei tifosi italiani per Jannik Sinner e la coppia Bolelli-Vavassori.
Come acquistare i biglietti
I biglietti per le ATP Finals 2025 sono disponibili sui canali ufficiali, ovvero il sito ufficiale ATP Finals e la piattaforma Ticketone.
Dopo la registrazione, gli utenti possono accedere alla sezione “Acquista ora” e scegliere tra biglietti singoli, abbonamenti o buoni regalo. Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito o bonifico bancario.
Prezzi e categorie
L’Inalpi Arena offrirà una capienza aumentata a circa 12mila posti per sessione, con una struttura di nove categorie di prezzo, in base alla posizione e alla qualità della visuale.
- Biglietti singoli: da 78 euro per i posti più economici fino a 1.447 euro per i posti in parterre durante la finale del 16 novembre.
- Abbonamenti “Carnet 15 Sessioni”: da 2.330 a 5.625 euro, a seconda della categoria, una formula che ogni anno registra il tutto esaurito.
- Biglietti per allenamenti: tra 40 e 85 euro.
- Ingressi al Fan Village: da 12 a 20 euro.
A tutti i prezzi si aggiungono un diritto di prevendita del 10% e una commissione di servizio. Gli organizzatori ricordano che i costi possono variare e invitano gli acquirenti a verificare attentamente la categoria selezionata: alcuni settori (“Scarsa Visibilità Galleria”, “Platea” e “Parterre”) prevedono una visuale parziale del campo.
Non perdere neanche un momento delle NITTO ATP FINALS 2025! Sky Sport offre la copertura completa del torneo più prestigioso della stagione, con tutti i match dei migliori 8 tennisti del mondo trasmessi in diretta. CLICCA QUI e scopri nel dettaglio le offerte dedicate per abbonarti subito.