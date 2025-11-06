Biglietti ancora disponibili per le ATP Finals: cosa sapere per l’acquisto

Un segnale chiaro dell’appeal globale della manifestazione, sostenuto anche dall’entusiasmo dei tifosi italiani per Jannik Sinner e la coppia Bolelli-Vavassori .

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito. Dal 9 al 16 novembre 2025 , l’Inalpi Arena di Torino ospiterà per il quinto anno consecutivo le Nitto ATP Finals , il torneo che riunisce i migliori otto tennisti e le prime otto coppie di doppio del ranking mondiale.

Come acquistare i biglietti

I biglietti per le ATP Finals 2025 sono disponibili sui canali ufficiali, ovvero il sito ufficiale ATP Finals e la piattaforma Ticketone.

Dopo la registrazione, gli utenti possono accedere alla sezione “Acquista ora” e scegliere tra biglietti singoli, abbonamenti o buoni regalo. Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito o bonifico bancario.

Prezzi e categorie

L’Inalpi Arena offrirà una capienza aumentata a circa 12mila posti per sessione, con una struttura di nove categorie di prezzo, in base alla posizione e alla qualità della visuale.

Biglietti singoli: da 78 euro per i posti più economici fino a 1.447 euro per i posti in parterre durante la finale del 16 novembre.

Abbonamenti “Carnet 15 Sessioni”: da 2.330 a 5.625 euro , a seconda della categoria, una formula che ogni anno registra il tutto esaurito.

Biglietti per allenamenti: tra 40 e 85 euro .

Ingressi al Fan Village: da 12 a 20 euro .

A tutti i prezzi si aggiungono un diritto di prevendita del 10% e una commissione di servizio. Gli organizzatori ricordano che i costi possono variare e invitano gli acquirenti a verificare attentamente la categoria selezionata: alcuni settori (“Scarsa Visibilità Galleria”, “Platea” e “Parterre”) prevedono una visuale parziale del campo.

