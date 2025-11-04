Si terrà questo pomeriggio, con inizio alle ore 16.00, l’assemblea degli azionisti del Milan per l’approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2025. Un esercizio che – come anticipato da Calcio e Finanza nelle scorse settimane – ha fatto registrare il record di ricavi (495 milioni di euro) e il terzo utile consecutivo per il club rossonero a quota +3 milioni di euro (contro i +4,1 milioni di euro della stagione 2023/24).

Come detto, il Milan ha fatto registrare anche il record di ricavi della sua storia: 495 milioni di euro, un dato mai così alto per i rossoneri, spinto anche dalle plusvalenze registrate durante il mese di giugno. All’ordine del giorno in assemblea ci sarà l’approvazione del bilancio e la presentazione del consolidato al 30 giugno 2025, oltre alla nomina dei componendi del Consiglio di Amministrazione, la nomina dei membri del Collegio sindacale e della nuova società di revisione.