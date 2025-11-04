Si terrà questo pomeriggio, con inizio alle ore 16.00, l’assemblea degli azionisti del Milan per l’approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2025. Un esercizio che – come anticipato da Calcio e Finanza nelle scorse settimane – ha fatto registrare il record di ricavi (495 milioni di euro) e il terzo utile consecutivo per il club rossonero a quota +3 milioni di euro (contro i +4,1 milioni di euro della stagione 2023/24).
Come detto, il Milan ha fatto registrare anche il record di ricavi della sua storia: 495 milioni di euro, un dato mai così alto per i rossoneri, spinto anche dalle plusvalenze registrate durante il mese di giugno. All’ordine del giorno in assemblea ci sarà l’approvazione del bilancio e la presentazione del consolidato al 30 giugno 2025, oltre alla nomina dei componendi del Consiglio di Amministrazione, la nomina dei membri del Collegio sindacale e della nuova società di revisione.
Di seguito, l’ordine del giorno del club rossonero per l’assemblea dei soci:
- Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 30 giugno 2025, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Presentazione del bilancio consolidato della Società al 30 giugno 2025, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2364, co. 1, n. 2, del codice civile, determinazione della durata del loro incarico e del relativo compenso ai sensi dell’art. 2364, co. 1, n. 3 del codice civile. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e nomina del Presidente del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 2364, co. 1, n. 2, del codice civile, e determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2364, co. 1, n. 3, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina della Società di Revisione ai sensi dell’art. 2364, co. 1, n. 2, del codice civile e determinazione dei compensi della stessa. Deliberazioni inerenti e conseguenti.