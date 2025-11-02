Milan Roma in chiaro e in streaming gratis: guarda la sfida in diretta

Per vedere la partita gratuitamente su DAZN sarà sufficiente registrarsi sulla piattaforma di sport in streaming. Nel dettaglio, basterà inserire semplicemente il proprio indirizzo mail. I tifosi poi potranno sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino. Di seguito, le due strade per la registrazione:

Da desktop o mobile – accedere a DAZN, selezionare la partita che si intende seguire in homepage e inserire la propria mail per vedere il match, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita;

Da Smart TV – aprire l'app DAZN dalla propria tv, cliccare su "Guarda Gratis", inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire la propria mail per vedere la partita, incluso tutto l'intrattenimento pre e postpartita. Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile.

Come ricordato in passato, per fruire della miglior esperienza, DAZN consiglia sempre di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e potrà accedere alla piattaforma in qualsiasi momento, mentre la visione gratuita in diretta delle partite di Serie A Enilive da parte di account senza abbonamento DAZN sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.