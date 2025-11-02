Milan Roma in chiaro e in streaming gratis: guarda la sfida in diretta

La Serie A prosegue con la sua decima giornata: Milan-Roma, in programma domenica 2 novembre alle ore 20.45 allo stadio San Siro.
Milan Roma in chiaro – Dove vederla in tv e streaming
La sfida sarà trasmessa in diretta in esclusiva gratis su DAZN (CLICCA QUI PER REGISTRARTI), la piattaforma streaming di sport che ha, come per la scorsa stagione, sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva.
Come vedere Milan Roma su DAZN
- Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:
- smart TV compatibili;
- dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Apple TV e Google Chromecast;
- console di gioco;
- smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.
Milan Roma in chiaro – Come registrarsi su DAZN
Per vedere la partita gratuitamente su DAZN sarà sufficiente registrarsi sulla piattaforma di sport in streaming. Nel dettaglio, basterà inserire semplicemente il proprio indirizzo mail. I tifosi poi potranno sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino. Di seguito, le due strade per la registrazione:
- Da desktop o mobile – accedere a DAZN, selezionare la partita che si intende seguire in homepage e inserire la propria mail per vedere il match, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita;
- Da Smart TV – aprire l’app DAZN dalla propria tv, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire la propria mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile.
Come ricordato in passato, per fruire della miglior esperienza, DAZN consiglia sempre di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e potrà accedere alla piattaforma in qualsiasi momento, mentre la visione gratuita in diretta delle partite di Serie A Enilive da parte di account senza abbonamento DAZN sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.