Bari Cesena in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Bari Cesena in streaming gratis. Il match è in programma domenica 2 novembre 2025, con calcio d’inizio fissato alle ore 15.00.

Le due squadre scendono sul campo dello stadio San Nicola per l’11esima giornata del campionato di Serie B.

Bari Cesena in streaming gratis? Come seguire la partita su DAZN

La partita Bari-Cesena non sarà disponibile gratuitamente in Italia. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e per accedere al contenuto sarà necessario dotarsi di un abbonamento attivo.

Bari Cesena in streaming gratis? Su DAZN anche Serie A e il grande calcio internazionale

Per chi volesse abbonarsi a DAZN per un mese – o con la soluzione unica, che consente di risparmiare fino a 240 euro all’anno – per seguire la partita Bari-Cesena (CLICCA QUI), la convenienza è evidente considerando che nel costo non è compresa solo la singola gara ma la visione di tutti i contenuti della piattaforma.

Oltre a Bari-Cesena, sottoscrivendo l’abbonamento a DAZN, sarà possibile seguire anche tutta la Serie A TIM per un totale di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva). E ancora tutta la Serie BKT, tutta LaLiga EA Sports e il Mondiale per Club 2025 in estate, oltre alle competizioni femminili con la UEFA Women’s Champions League.

L’offerta comprende anche il volley italiano femminile e maschile con due tra i migliori match in programma ogni settimana del campionato di Serie A e competizioni internazionali (CEV Champions League Volley, Mondiali per Club, Beach Soccer), tutto il basket italiano con la Serie A UnipolSai e il meglio di quello internazionale con l’Eurolega e l’Eurocup, l’offerta sportiva di Eurosport con Canali HD1 e HD1 che include il tennis con gli Australian Open e il Roland Garros, il ciclismo con il Tour de France e Giro d’Italia, fino agli sport invernali con i Mondiali di sci e molti altri ancora, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale.

Bari Cesena in streaming gratis? I costi del servizio

A livello medio, i prezzi sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto a quelli introdotti con il nuovo listino di gennaio 2024, fatta eccezione per l’ultimo adeguamento anche per gli abbonamenti mensili che sono rimasti invariati per tutti gli abbonati (vecchi e nuovi) da agosto 2023 ad oggi. Di seguito, tutti i piani di abbonamento, ricordando che anche per la stagione 2024/25 ci sarà uno sconto significativo per chi sceglierà di pagare la sottoscrizione in un’unica soluzione:

DAZN Sports – risparmio annuale di 80 euro con pagamento in un’unica soluzione

– risparmio annuale di con pagamento in un’unica soluzione DAZN Goal – risparmio annuale di 110 euro

– risparmio annuale di DAZN Full – risparmio annuale di 180 euro con pagamento in un’unica soluzione (tutta la Serie A inclusa)

– risparmio annuale di con pagamento in un’unica soluzione (tutta la Serie A inclusa) DAZN Family – risparmio annuale di 240 euro

L’account DAZN è personale e non cedibile: non si potrà dare accesso al proprio account DAZN a persone che non fanno parte del proprio nucleo domestico.

Come per altri servizi di streaming in abbonamento legati a contenuti audiovisivi, DAZN prevede che l’accesso al servizio sia possibile solo per le persone che appartengono al medesimo nucleo domestico, siano esse membri della stessa famiglia o conviventi. Questo perché, per questioni di sicurezza, i dati di accesso di chi ha sottoscritto l’abbonamento sono personali e non cedibili.