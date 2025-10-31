Juve, Spalletti si presenta: dove vedere la conferenza in tv e in streaming

Dove vedere conferenza Spalletti tv streaming? Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico toscano, ex Ct della Nazionale e vincitore dello Scudetto con il Napoli, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla Champions League. L’accordo prevede uno stipendio da 3 milioni di euro netti a stagione.

Prima dell’esordio in panchina — previsto per Cremonese-Juventus, sabato sera — Spalletti sarà presentato ufficialmente ai media. Ecco data, orario e tutte le informazioni su dove vedere la conferenza stampa in diretta.

Data e orario della presentazione di Spalletti

La presentazione ufficiale di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus si terrà venerdì 31 ottobre alle ore 12:00 nella sala stampa dell’Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere la conferenza stampa in tv e in streaming

I tifosi bianconeri e gli appassionati di calcio potranno seguire la conferenza stampa di Spalletti in diretta TV e in streaming su più piattaforme:

Sky Sport 24 trasmetterà l’evento in diretta televisiva.

DAZN offrirà la conferenza in diretta streaming sulla propria app e sito ufficiale.

Sarà inoltre possibile vedere Spalletti alla Juventus in streaming su NOW , la piattaforma online di Sky.

La conferenza sarà disponibile anche sui canali social ufficiali della Juventus, dove saranno pubblicati estratti video e dichiarazioni del nuovo tecnico.

Luciano Spalletti prende il posto dell’esonerato Igor Tudor e sarà in panchina già alla prossima giornata di Serie A. L’arrivo del tecnico toscano segna una nuova era per i bianconeri, che puntano a tornare protagonisti in Italia e in Europa.