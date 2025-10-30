Dalle intramontabili gag anni ‘90 di Friends ai misteri da risolvere de “La signora in giallo”. Dai mondi de “Il trono di spade” agli scienziati di “The Big Bang theory”. Dai mitici personaggi di “Romanzo criminale” ai loro successori dell’epica “Gomorra”. Tutto in un unico canale: tutti i generi, tutte le stagioni, tutto il giorno.

A partire dal 1° novembre, arriva su Sky un nuovo canale interamente dedicato alle serie che hanno fatto la storia, pronte a conquistare nuovi spettatori e a far rivivere le emozioni di sempre a chi le ha amate fin dal primo episodio: Sky Collection (al canale 114 di Sky), dove ritrovare – e riscoprire – le serie più amate di sempre, da vedere e rivedere, stagione dopo stagione, episodio dopo episodio. E dal 3 novembre, il nuovo canale sarà disponibile anche in streaming su NOW.

Sky nuovo canale – La programmazione di Sky Collection

Con una programmazione pensata per soddisfare ogni gusto e momento della giornata, Sky Collection offre un’esperienza di visione continua, coinvolgente e senza tempo. Un canale dedicato a chi vuole ritrovare le serie del cuore o scoprire, magari per la prima volta, i grandi capolavori della serialità internazionale.

Si parte – dall’1 al 10 novembre – con la comicità di Friends, fra le sitcom più iconiche e amate di sempre. Poi arriveranno le battute nerd e gli esperimenti di The Big Bang Theory (dall’11 al 21 novembre), l’indimenticabile banda di Romanzo Criminale – La serie (22-23 novembre) e l’universo de Il Trono di Spade (dal 24 novembre al 1° dicembre).

E poi ancora, fra dicembre e gennaio, i misteri de La Signora in Giallo, le avventure a New York di Sex & the City, e l’irriverente workplace comedy The Office, fino a Gomorra – La serie.