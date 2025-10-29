Roma Parma in streaming gratis? Segui la sfida in diretta

Le due squadre scendono in campo per la nona giornata di campionato allo stadio Olimpico.

(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

La Serie A prosegue con la sua nona giornata: Roma-Parma, in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 18.30 allo stadio Olimpico.

Roma Parma in streaming gratis – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta sia su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) che su Sky e NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), offrendo quindi agli appassionati diverse opzioni per seguire la partita.

Come vedere Roma Parma su DAZN

  • Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:
  • smart TV compatibili;
  • dispositivi come Amazon Fire TV StickApple TV e Google Chromecast;
  • console di gioco;
  • smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.

Roma Parma su Sky e NOW

Chi preferisce la diretta Sky potrà seguire Roma-Parma sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). In alternativa, con NOW sarà possibile assistere alla gara in streaming su dispositivi mobili o smart TV, grazie al Pass Sport.

