Nuovo passo nel mondo dei media: RedBird finanzia la nascita di B5 Studios

Si tratta di una società innovativa che consentirà a creativi di utilizzare tecnologie all’avanguardia per creare contenuti di qualità per il cinema, la tv e i formati emergenti.

RedBird finanzia B5 Studios
Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital

Nuova avventura nel mondo dei media per RedBird Capital Partners. Il fondo guidato da Gerry Cardinale e proprietario del Milan ha finanziato la nascita di B5 Studios, una innovativa società che consentirà a creativi di fama internazionale di utilizzare tecnologie all’avanguardia per creare contenuti di alta qualità per il cinema, la televisione e i formati emergenti.  

A fondare B5 Studios è Sean Bailey, per 14 anni presidente della Disney Worldwide Production e parte del team che ha lanciato Disney+, che ricoprirà anche il ruolo di CEO. La sua squadra comprenderà anche i produttori di spicco Justin Springer e Jeff Silver, rispettivamente come responsabile creativo e responsabile della produzione. 

Lo studio vanta già una vasta gamma di collaborazioni, tra cui diversi progetti di ricerca e sviluppo con Meta, oltre a numerosi progetti di contenuti attivi con i migliori creativi al mondo. 

«Conosco Sean da oltre vent’anni e condividiamo la stessa visione su come la tecnologia possa supportare e consentire alla comunità creativa di generare contenuti di qualità, espandere i formati e raggiungere i consumatori», ha dichiarato Gerry Cardinale, fondatore e managing partner di RedBird. «RedBird sosterrà Sean e l’eccezionale team di B5, mettendo a disposizione le nostre risorse per lo sviluppo del business, tra cui capitali e competenze operative, per aiutare a far crescere l’azienda». 

Oltre al team esecutivo di B5, il comitato consultivo dell’azienda è composto da Ed Catmull, cofondatore di Pixar ed ex presidente di Pixar e Disney Animation; Jason Blum, produttore e fondatore e CEO di Blumhouse; Maneesh Agrawala, professore di Stanford e direttore del Brown Institute for Media Innovation di Stanford. 

E ancora Georgia Gkioxari, professoressa del Caltech e ricercatrice di Meta AI; Yair Landau, ex vicepresidente di Sony Pictures ed ex partner di MK Capital; Doug Shapiro, consulente senior di BCG ed ex Chief Strategy Officer di Turner e Kareem Daniel, consulente esecutivo di KKR ed ex presidente di Disney Media & Entertainment Distribution. 

Gerry Cardinale
RedBird Capital