Lecce Napoli in streaming gratis? Segui la sfida in diretta

Le due squadre scendono in campo per la nona giornata di campionato allo stadio Via del Mare.

La Serie A prosegue con la sua nona giornata: Lecce-Napoli, in programma martedì 28 ottobre alle ore 18.30 allo stadio Via del Mare.

Lecce Napoli in streaming gratis – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di sport che ha, come per la scorsa stagione, sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva.

Come vedere Lecce Napoli su DAZN

  • Gli abbonati DAZN potranno guardare l’incontro su:
  • smart TV compatibili;
  • dispositivi come Amazon Fire TV StickApple TV e Google Chromecast;
  • console di gioco;
  • smartphone, tablet e PC tramite l’app o il sito ufficiale.

