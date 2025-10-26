Torino Genoa in streaming gratis? Segui il match in diretta

La Serie A prosegue con l’ottava giornata: Torino-Genoa, in programma domenica 25 ottobre alle ore 12.30 allo stadio Olimpico Grande Torino.

Torino Genoa in streaming gratis – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di sport che ha, come per la scorsa stagione, sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva.

Come vedere Torino Genoa su DAZN