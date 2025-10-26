Dove vedere Folgore Caratese Milan Futuro: la gara in diretta

Domenica 26 ottobre alle 14:30 allo Sportitalia Village di Carate Brianza si gioca Folgore Caratese – Milan Futuro, match valido per la 9ª giornata del Girone B di Serie D. Gli appassionati di calcio giovanile si chiedono già dove vedere Folgore Caratese Milan Futuro, perché si tratta di una gara cruciale per entrambe le squadre.

Dove vedere Folgore Caratese Milan Futuro: risalire la classifica dopo tre ko

Il Milan Futuro di Massimo Oddo è al momento ottavo con 11 punti, reduce da tre sconfitte consecutive: 1-0 con Virtus CiseranoBergamo, 0-2 contro Caldiero Terme e 2-1 col Breno. Il gol di Domniței, primo in maglia rossonera, ha però dato segnali di fiducia al gruppo.

Il tecnico punta a valorizzare i giovani e a ritrovare la concretezza offensiva. L’unico indisponibile per questa sfida è Balentien. Per chi vuole seguire la partita, dove vedere Folgore Caratese Milan Futuro resta una delle principali ricerche online.

Folgore Caratese: fisicità ed esperienza in campo

La Folgore Caratese di Nicola Belmonte arriva dalla Coppa Italia D e da un momento altalenante in campionato, con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare. La squadra punta su organizzazione, fisicità e palla diretta. La difesa è guidata dall’esperto ex Monza Luca Caldirola, mentre in attacco spicca Giovanni Gambino, già autore di quattro gol stagionali.

Programma e classifica del Girone B

Oltre a Folgore Caratese – Milan Futuro, la 9ª giornata vede in campo anche: Breno-Scanzorosciate, Sondrio-ChievoVerona, Oltrepò-Caldiero Terme, Real Calepina-Virtus Ciserano Bergamo, Varesina-Pavia, Villa Valle-Leon, Vogherese-Castellanzese e Brusaporto-Casatese Merate alle 15:00.

In classifica comanda il ChievoVerona con 19 punti, seguito dalla Folgore Caratese con 17 e Brusaporto 16. Il Milan Futuro resta a 11 punti e cerca punti preziosi per risalire verso la zona alta del girone.

Dove vedere Folgore Caratese Milan Futuro in diretta

Per chi si chiede dove vedere Folgore Caratese Milan Futuro, la partita sarà disponibile in diretta su Sportitalia, canale gratuito sul digitale terrestre. Su Instagram, sull’AC Milan Official App e su acmilan.com nei giorni successivi saranno disponibili highlights e differita integrale della gara, perfetti per chi non può guardare la diretta.

Non perdere quindi l’occasione di seguire la partita Folgore Caratese Milan Futuro, un match che promette intensità e spettacolo nel Girone B di Serie D.