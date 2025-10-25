Juve Next Gen Pontedera in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Juve Next Gen Pontedera in streaming gratis.
I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per l’11esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con il Pontedera è in programma per sabato 25 ottobre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.
Juve Next Gen Pontedera in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW, che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Juve Next Gen Pontedera in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Juve Next Gen-Pontedera, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
SABATO 25 OTTOBRE
Ore 14.30
- UNION BRESCIA-ALBINOLEFFE
Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e NOW
- TERNANA-AREZZO
Sky Sport 252 e NOW
- CAVESE-CROTONE
Sky Sport 253 e NOW
- JUVENTUS NEXT GEN-PONTEDERA
Sky Sport 254 e NOW
- ATALANTA U23-AZ PICERNO
Sky Sport 255 e NOW
- GUIDONIA MONTECELIO-TORRES
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.30
- RENATE-LECCO
Sky Sport 251 e NOW
- SIRACUSA-CASARANO
Sky Sport 252 e NOW
- CARPI-GUBBIO
Sky Sport 253 e NOW
- CAMPOBASSO-RIMINI
Sky Sport 254 e NOW
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-LUMEZZANE
Sky Sport 255 e NOW
Ore 20.30
- FORLÌ-PINETO
Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e NOW
DOMENICA 26 OTTOBRE
Ore 12.30
- TRAPANI-AUDACE CERIGNOLA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 257 e NOW
Ore 14.30
- CATANIA-BENEVENTO
Sky Sport 251 e NOW
- ASCOLI-SAMBENEDETTESE
Sky Sport 252 e NOW
- TRENTO-L.R. VICENZA
Sky Sport 253 e NOW
- COSENZA-POTENZA
Sky Sport 254 e NOW
- BRA-VIS PESARO
Sky Sport 255 e NOW
- PRO VERCELLI-PERGOLETTESE
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.30
- PIANESE-RAVENNA
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- GIANA ERMINIO-ALCIONE MILANO
Sky Sport 253 e NOW
- MONOPOLI-GIUGLIANO
Sky Sport 254 e NOW
- SORRENTO-LATINA
Sky Sport 255 e NOW
- PRO PATRIA-OSPITALETTO FRANCIACORTA
Sky Sport 256 e NOW
Ore 20.30
- SALERNITANA-CASERTANA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e NOW
LUNEDÌ 27 OTTOBRE
Ore 20.30
- PERUGIA-LIVORNO
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- INTER U23-CITTADELLA
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- DOLOMITI BELLUNESI-TRIESTINA
Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW