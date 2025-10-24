Dove vedere Napoli Inter tv streaming: segui il match in diretta

La Serie A prosegue con l’ottava giornata: Napoli-Inter, in programma sabato 25 ottobre alle ore 18.00 allo stadio San Paolo.

Dove vedere Napoli Inter – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, la piattaforma streaming di sport che ha, come per la scorsa stagione, sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva.

Come vedere Napoli Inter su DAZN