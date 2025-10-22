Real Madrid Juventus in streaming gratis? Guarda la sfida in diretta

Real Madrid Juventus in streaming gratis? Questa sera, mercoledì 22 ottobre, lo spettacolo della UEFA Champions League torna su Prime Video (clicca qui per abbonarti) con una delle sfide più attese della stagione: Real Madrid–Juventus (live dalle 19:30, calcio d’inizio alle 21:00).
Real Madrid Juventus in streaming gratis – La squadra di Prime per il match
I bianconeri di Igor Tudor fanno visita ai Blancos per un duello ad altissimo tasso tecnico ed emozionale, nella cornice maestosa del Santiago Bernabéu. In diretta da Madrid ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Fabio Cannavaro e Claudio Marchisio. La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.
Al termine della partita, dalle 23:30, spazio all’Highlights Show in esclusiva su Prime Video: Marco Cattaneo, Federico Balzaretti, Luca Toni e Andrea Trinchieri guideranno approfondimenti, interviste e analisi, con i momenti salienti anche delle altre gare di Champions. Gli highlights di Real Madrid-Juventus e di tutte le partite di UEFA Champions League giocate stasera, martedì 21, e domani, mercoledì 22, saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00 di domani.
Amazon lancia Prime Vision: le gare di Champions come un videogioco
Per la prima volta sarà disponibile Prime Vision, il nuovo feed opzionale potenziato dall’Intelligenza artificiale che porta gli spettatori dentro la partita come mai prima d’ora. Il tutto grazie a grafiche di realtà aumentata e funzionalità come: una mappa tattica che mostra in tempo reale le posizioni di tutti i 22 giocatori, una Momentum Bar che indica l’inerzia del match, statistiche avanzate su velocità, probabilità di gol (xG) e prestazioni individuali, oltre a opzioni di passaggio previste tramite analisi dei movimenti e player tag per identificare facilmente chi è in possesso palla. Prime Vision permette ai tifosi di vivere la gara con lo sguardo di un vero staff tecnico.
Real Madrid Juventus in streaming gratis: come abbonarsi e l’offerta Prime Student
Amazon Prime mette a disposizione un periodo d’uso gratuito per testare i servizi riservati ai clienti iscritti Prime. Per usufruire dei servizi Prime Video è sufficiente andare sulla piattaforma, da desktop o da smartphone e tablet.
Per accedere ai servizi serve avere un indirizzo mail valido, una carta di credito (che Amazon userà solo per verificarne la validità) e seguire le indicazioni.
Al termine del periodo di prova, se non si intende proseguire con i servizi Prime, occorre procedere con la disiscrizione, diversamente si procederà al pagamento (4,99€/mese o 49,99€/annui)
Per i giovani universitari Inoltre è disponibile l’offerta Prime Student (clicca qui), che permette di accedere ai vantaggi di Prime Video, Prime Music, Prime Reading e Amazon Photos al 50%rispetto all’abbonamento tradizionale: 2,49€ al mese o 24,95€ annui per un periodo di 90 giorni.
