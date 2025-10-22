Real Madrid Juventus in streaming gratis? Guarda la sfida in diretta

Real Madrid Juventus in streaming gratis? Questa sera, mercoledì 22 ottobre, lo spettacolo della UEFA Champions League torna su Prime Video (clicca qui per abbonarti) con una delle sfide più attese della stagione: Real Madrid–Juventus (live dalle 19:30, calcio d’inizio alle 21:00).

Real Madrid Juventus in streaming gratis – La squadra di Prime per il match

I bianconeri di Igor Tudor fanno visita ai Blancos per un duello ad altissimo tasso tecnico ed emozionale, nella cornice maestosa del Santiago Bernabéu. In diretta da Madrid ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Fabio Cannavaro e Claudio Marchisio. La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Al termine della partita, dalle 23:30, spazio all’Highlights Show in esclusiva su Prime Video: Marco Cattaneo, Federico Balzaretti, Luca Toni e Andrea Trinchieri guideranno approfondimenti, interviste e analisi, con i momenti salienti anche delle altre gare di Champions. Gli highlights di Real Madrid-Juventus e di tutte le partite di UEFA Champions League giocate stasera, martedì 21, e domani, mercoledì 22, saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00 di domani.