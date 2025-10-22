Nuova partnership Barça-Uber: zone dedicate intorno al Camp Nou

Il Barcellona e Uber hanno siglato un nuovo accordo strategico in base al quale la piattaforma di mobilità è diventata nuovo partner del club catalano fino al 2027. Lo ha annunciato lo stesso Barcellona in una nota, sottolineando le particolarità dell’intesa.

L’accordo è stato presentato nella giornata odierna durante un evento tenutosi nelle strutture del Barcellona, con la presenza del giocatore della prima squadra Pau Cubarsí, del direttore generale del Club Manel del Río e del CEO di Uber Spagna e Portogallo Felipe Fernández Aramburu.

L’alleanza nasce con l’obiettivo di contribuire a migliorare la mobilità dei tifosi e la gestione del traffico intorno al nuovo Spotify Camp Nou e agli altri spazi dell’Espai Barça. In tal senso, l’accordo prevede la creazione di aree di raccolta dedicate agli utenti e la promozione di soluzioni di mobilità sostenibile, come il servizio 100% elettrico di Uber, disponibile a Barcellona già da alcune settimane.

Per celebrare l’accordo, il Barcellona e Uber hanno inoltre lanciato un’edizione limitata di 30 CUPRA Tavascan completamente personalizzata con i colori del club. Gli utenti potranno richiedere un viaggio su uno di questi veicoli tramite il servizio “Electric” dell’app.