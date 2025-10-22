Juve Next Gen Campobasso in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Juve Next Gen Campobasso in streaming gratis.

I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per il recupero della nona giornata del girone B di Serie C. La sfida con il Campobasso è in programma per mercoledì 22 ottobre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.

Juve Next Gen Campobasso in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW, che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Juve Next Gen Campobasso in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Juve Next Gen-Campobasso, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE

Ore 14.30