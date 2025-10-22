Youth League, dove vedere Legia Fiorentina tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Legia Fiorentina Youth League tv streaming. Il match è in programma mercoledì 22 ottobre 2025, alle ore 12.00.

Inizia il cammino dei giovani calciatori viola nel percorso Campioni della competizione UEFA riservata alle migliori formazioni giovanili europei che ricalca, quasi perfettamente, la Champions League delle prime squadre iniziata martedì scorso. Le italiane coinvolte in Youth League però sono in totale cinque, le quattro nel percorso principale (Atalanta, Inter, Juventus e Napoli) e appunto la Fiorentina, campioni in carica nel campionato Primavera, che deve affrontare il percorso campioni, caratterizzato da scontri diretti fino alla fase finale in cui le vincenti si uniranno alle 22 qualificate del percorso principale.

Dove vedere Legia Fiorentina Youth League tv streaming? Come seguire la sfida in diretta

Una grande novità per la competizione europea dedicata alle formazioni giovanili Under 19 e che l’anno scorso ha visto il successo del Barcellona, mentre la formazione italiana che ha fatto il cammino migliore è stata l’Inter, fermatasi ai quarti di finale per mano del Trabzonspor.

La partita Legia-Fiorentina non sarà visibile in nessun modo, né in televisione e nemmeno in streaming. Infatti, alcune partite sono sia visibili su Sky Sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e UEFA TV, portale ufficiale del massimo organo del calcio europeo, ma fra queste non c’è la sfida dei giovani viola.