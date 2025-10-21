Youth League, dove vedere Real Madrid Juventus tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Real Madrid Juventus Youth League dove vederla. Il match è in programma mercoledì 22 ottobre 2025, alle ore 16.00.

Continua il cammino dei giovani bianconeri nella competizione UEFA riservata alle migliori formazioni giovanili europei che ricalca, quasi perfettamente, la Champions League delle prime squadre iniziata martedì scorso. Le italiane coinvolte in Youth League però sono in totale cinque, le quattro nel percorso principale (Atalanta, Inter, Juventus e Napoli) e la Fiorentina nel percorso campioni, prendendo il posto dei nerazzurri milanesi, campioni in carica nel campionato Primavera.

Come per la Champions League, dalla scorsa stagione la Youth League non ha previsto la fase a gironi, ma un unico raggruppamento con 36 squadre. Tutte le squadre hanno giocato sei partite e a passare alla fase a eliminazione diretta sono state le prime 22.

Real Madrid Juventus Youth League dove vederla? Come seguire la sfida in diretta

Una grande novità per la competizione europea dedicata alle formazioni giovanili Under 19 e che l’anno scorso ha visto il successo del Barcellona, mentre la formazione italiana che ha fatto il cammino migliore è stata l’Inter, fermatasi ai quarti di finale per mano del Trabzonspor.

La partita Real Madrid-Juventus non sarà visibile su nessuna televisione italiane, ma solamente in streaming su Juventus.com, canale ufficiale della società bianconera. Per accedere a questo contenuto sarà sufficiente registrarsi gratuitamente alla piattaforma.

L’avversario dei bianconeri sarà, come detto, il Real Madrid, attualmente a punteggio pieno dopo le prime due gare disputate. I ragazzi di Padoin, invece, al momento devono ancora ottenere i primi punti in classifica.