Youth League, dove vedere PSV Napoli tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando PSV Napoli Youth League dove vederla. Il match è in programma martedì 21 ottobre 2025, alle ore 14.30.

Continua il cammino dei giovani partenopei nella competizione UEFA riservata alle migliori formazioni giovanili europei che ricalca, quasi perfettamente, la Champions League delle prime squadre iniziata martedì scorso. Le italiane coinvolte in Youth League però sono in totale cinque, le quattro nel percorso principale (Atalanta, Inter, Juventus e Napoli) e la Fiorentina nel percorso campioni, prendendo il posto dei nerazzurri milanesi, campioni in carica nel campionato Primavera.

Come per la Champions League, dalla scorsa stagione la Youth League non ha previsto la fase a gironi, ma un unico raggruppamento con 36 squadre. Tutte le squadre hanno giocato sei partite e a passare alla fase a eliminazione diretta sono state le prime 22.

PSV Napoli Youth League dove vederla? Come seguire la sfida in diretta

Una grande novità per la competizione europea dedicata alle formazioni giovanili Under 19 e che l’anno scorso ha visto il successo del Barcellona, mentre la formazione italiana che ha fatto il cammino migliore è stata l’Inter, fermatasi ai quarti di finale per mano del Trabzonspor.

Dopo due giornate senza risultati positivi in Youth League, il Napoli si prepara così a scendere in campo in Olanda con l’intento di conquistare la sua prima vittoria europea. Nelle prime due partite del torneo giovanile continentale, la squadra aveva infatti pareggiato 1-1 in casa contro lo Sporting Lisbona e perso 2-0 in trasferta contro il Manchester City.

Per chi volesse seguire la partita PSV-Napoli in diretta, tuttavia, la gara non sarà visibile su nessuna televisione italiane e nemmeno in streaming su UEFA TV, canale ufficiale della Federcalcio europea che trasmette diversi incontri, podcast e altri magazine dedicati al mondo del pallone del Vecchio Continente.