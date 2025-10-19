Rimini Juve Next Gen in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Rimini Juve Next Gen in streaming gratis.

I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la decima giornata del girone B di Serie C. La sfida con il Rimini è in programma per domenica 19 ottobre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.

Rimini Juve Next Gen in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW, che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Rimini Juve Next Gen in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Rimini-Juve Next Gen, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 19 OTTOBRE

Ore 12.30

CAMPOBASSO-TERNANA

Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW

CASERTANA-SIRACUSA

Sky Sport Mix, Sky Sport 257 e NOW

Ore 14.30

CATANIA-SALERNITANA

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

BENEVENTO-POTENZA

Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW

RIMINI-JUVENTUS NEXT GEN

Sky Sport 253 e NOW

L.R. VICENZA-ALBINOLEFFE

Sky Sport 254 e NOW

RAVENNA-AREZZO

Sky Sport 255 e NOW

Sky Sport 255 e NOW ATALANTA U23-TRAPANI

Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.3o

PINETO-PERUGIA

Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

AUDACE CERIGNOLA-CAVESE

Sky Sport 253 e NOW

VIRTUS VERONA-PRO PATRIA

Sky Sport 254 e NOW

PRO VERCELLI-GIANA ERMINIO

Sky Sport 255 e NOW

LUMEZZANE-TRENTO

Sky Sport 256 e NOW

Ore 20.30

LECCO-UNION BRESCIA

Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

TEAM ALTAMURA-AZ PICERNO

Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW

LUNEDÌ 20 OTTOBRE

Ore 20.30