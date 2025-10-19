Dove vedere Milan Futuro Caldiero Terme tv streaming: segui il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Milan Futuro Caldiero Terme tv streaming, ottava giornata del girone B di Serie D, il massimo campionato dilettantistico in Italia.

Continua con la sfida casalinga contro il Caldiero Terme l’avventura della seconda squadra rossonera, sempre allenata da Massimo Oddo, in Serie D dopo la retrocessione della scorsa stagione, in seguito alla sconfitta ai playout contro la Spal, al primo anno dalla costituzione della formazione Under 23. I giovani rossoneri hanno fin qui ottenuto 11 punti in sei giornate, non sono scesi in campo lo scorso weekend, e sono attaccati alla zona playoff del girone che parte dalla quinta posizione.

Il Milan Futuro è stato inserito nel girone B della Serie D, quello che vede la maggioranza delle formazioni lombarde. Per tornare nel calcio professionistico, la formazione di Oddo è chiamata a vincere il proprio raggruppamento, che vede anche una storica formazione ex Serie A come il Chievo Verona, per evitare il lungo cammino dei playoff che si svolgono sì all’interno del girone, ma che mettono in palio l’unico posto tramite sfide interregionali.

Dove vedere Milan Futuro Caldiero Terme tv streaming – Quando si gioca

La partita fra Milan Futuro e Caldiero Terme si giocherà al stadio Chinetti di Solbiate Arno, domenica 19 ottobre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 15.00.

Dove vedere Milan Futuro Caldiero Terme tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Milan Futuro-Caldiero Terme sarà visibile in diretta su AC Milan Official App. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App – dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale – e acmilan.com.