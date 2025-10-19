Dove vedere Como Juve tv streaming: segui il match in diretta

La Serie A prosegue con la settima giornata: Como-Juventus, in programma domenica 19 ottobre alle ore 12.30 allo stadio Sinigaglia.

Dove vedere Como Juve – Dove vederla in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di sport che ha, come per la scorsa stagione, sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva.

Come vedere Como Juventus su DAZN