De Laurentiis rivela: «Avevo pensato di fare tre squadre negli Stati Uniti»

Aurelio De Laurentiis e il calcio statunitense. Un binomio che si sarebbe potuto formare circa 15 anni fa. Ad ammetterlo e a raccontare anche le ragioni per le quali non si realizzò è lo stesso patron del Napoli alla serata della fondazione Niaf a Washington dove si e’ tenuta la premiazione del NIAF/De Laurentiis Film Prize.

«Avevo provato 15 anni fa a fare una squadra in America, anzi a un certo punto avevo pensato di farne tre: una a Las Vegas, una a Detroit e una anche a Philadelphia – ha raccontato De Laurentiis –. Ho visto che però la vera competizione, tipo quella europea o sudamericana, esisteva nelle serie secondarie mentre nella prima serie nessuna squadra retrocedeva, bisognava anzi prestare i giocatori alle altre squadre e per entrare era previsto un contributo iniziale eccessivamente caro, circa 300 milioni di dollari. Insomma era un’idea molto intelligente per chi l’aveva inventata, non per chi dovesse partecipare».

Sul sistema calcio in Europa De Laurentiis ha le idee chiare e punta a un cambiamento: «È arrivato il momento sia per le regole del gioco che per il format del campionato italiano. Bisogna guardare al futuro, senza paura di cambiare».