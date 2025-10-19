Atalanta Under 23 Trapani in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I giovani bianconeri di Salvatore Bocchetti sono pronti ad affrontare la decima giornata del girone C di Serie C.

Salvatore Bocchetti (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Atalanta Under 23 Trapani in streaming gratis.

I ragazzi di Salvatore Bocchetti scendono in campo per la decima giornata del girone C di Serie C. La sfida con il Trapani è in programma per domenica 19 ottobre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 14.30.

Atalanta Under 23 Trapani in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Atalanta Under 23 Trapani in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Atalanta Under 23-Trapani, la programmazione di Sky, relativa alla decima giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 19 OTTOBRE

Ore 12.30

  • CAMPOBASSO-TERNANA
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW
  • CASERTANA-SIRACUSA
    Sky Sport Mix, Sky Sport 257 e NOW

Ore 14.30

  • CATANIA-SALERNITANA
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • BENEVENTO-POTENZA
    Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
  • RIMINI-JUVENTUS NEXT GEN
    Sky Sport 253 e NOW
  • L.R. VICENZA-ALBINOLEFFE
    Sky Sport 254 e NOW
  • RAVENNA-AREZZO
    Sky Sport 255 e NOW
  • ATALANTA U23-TRAPANI
    Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.3o

  • PINETO-PERUGIA
    Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
  • AUDACE CERIGNOLA-CAVESE
    Sky Sport 253 e NOW
  • VIRTUS VERONA-PRO PATRIA
    Sky Sport 254 e NOW
  • PRO VERCELLI-GIANA ERMINIO
    Sky Sport 255 e NOW
  • LUMEZZANE-TRENTO
    Sky Sport 256 e NOW

Ore 20.30

  • LECCO-UNION BRESCIA
    Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
  • TEAM ALTAMURA-AZ PICERNO
    Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW

LUNEDÌ 20 OTTOBRE

Ore 20.30

  • CARPI-ASCOLI
    Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
  • PONTEDERA-VIS PESARO
    Sky Sport 253 e NOW

