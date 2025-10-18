Bayern Monaco Borussia Dortmund in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Bayern Monaco Borussia Dortmund in streaming gratis.

La Bundesliga scende in campo questa settimana per la settima giornata. Il massimo campionato tedesco è un’esclusiva assoluta di Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Bayern Monaco-Borussia Dortmund è in programma per sabato 18 ottobre alle ore 18.30.

Bayern Monaco Borussia Dortmund in streaming gratis – La settima giornata su Sky

L'incontro non sarà disponibile gratuitamente in Italia in tv e in streaming, ma sarà visibile per tutti gli abbonati alla pay-tv di Comcast al pacchetto calcio.

Sky sarà ancora la "Casa della Bundesliga" per le prossime stagioni. Il massimo campionato di calcio tedesco, che sarà trasmesso in esclusiva su Sky e in streaming su NOW anche per la stagione 2025/2026.

