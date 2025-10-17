Formula 1, dove vedere GP USA tv streaming: guarda la gara in diretta

Se hai cliccato su questo articolo starai probabilmente cercando dove vedere GP USA tv streaming.

Il Mondiale di Formula 1, dopo aver assistito alla vittoria di Russell a Singapore, passa dall’altra sponda del Pacifico per il 19° Gran Premio della stagione.

Dove vedere GP USA tv streaming – Il via alle ore 21.00

Il GP USA non sarà disponibile gratuitamente in Italia, ma sarà trasmesso domenica 19 ottobre 2025, alle ore 21.00 in diretta su Sky, che detiene i diritti di trasmissione del campionato di Formula 1. Di seguito, il programma completo della giornata di domenica:

Venerdì 17 ottobre Ore 19: Paddock Live

Ore 19.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 23: Paddock Live

Ore 23.30: F1 – Qualifiche Sprint

Ore 00.30: Paddock Live

Ore 1: Conferenza stampa Team Principal (differita) Sabato 18 ottobre Ore 18.15: Paddock Live

Ore 19: F1 – Sprint

Ore 20: Paddock Live

Ore 22.15: Warm Up

Ore 22.30: Paddock Live

Ore 23: F1 – Qualifiche

Ore 00.15: Paddock Live Domenica 19 ottobre Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21: F1 – Gara

Ore 23: Paddock Live Post-Gara

Ore 23.30: Debriefing

Ore 00: Notebook

Ore 00.15: Race Anatomy Dove vedere GP USA tv streaming – La gara su Now

Per chi non fosse abbonato a Sky e volesse seguire il GP USA in streaming, la gara sarà visibile anche su Now, il servizio in streaming che offre tutto lo spettacolo del calcio e dello sport di Sky. Seguire il GP USA in streaming su Now è semplice. Basta scegliere immediatamente l’offerta Sport, che consente di accedere a tutti i contenuti sportivi che sono parte della proposta di Sky.

L’offerta Sport comprende le emozioni del Calcio e dello Sport firmato Sky: la Serie A TIM 2024-29 con 3 partite su 10 ogni giornata, la UEFA Champions League 2024-2027 in esclusiva con 185 partite su 203 a stagione, il calcio europeo, i motori e molto altro.

Il Pass mensile ha un costo di 24,99 euro e dura 30 giorni. Si attiva al momento dell’acquisto e si può disdire il rinnovo automatico senza alcun vincolo entro 24 ore prima della scadenza del periodo di visione. Tuttavia, è possibile approfittare dell’offerta da 14,99 euro al mese, con il vincolo per 12 mesi.

Dove vedere GP USA tv streaming – Su NOW una proposta ricca e flessibile

Il GP USA in streaming è solo uno degli eventi live che possono essere seguiti su NOW.

La proposta di NOW non è soltanto ricca, ma anche flessibile, perché sarà possibile seguire tutti gli eventi su diversi tipi di dispositivi: Smart TV, Smartphone, Tablet, PC, Game Console, Google Chromecast e NOW Smart Stick.

In particolare, proprio grazie al NOW Smart Stick, sarà possibile trasformare in pochi istanti ogni televisore in una Smart TV: saranno sufficienti una connessione a internet (velocità minima di 2,5Mbps) e un ingresso HDMI.