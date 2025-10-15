Napoli, sequestro di magliette e gadget al murales di Maradona

La Polizia Municipale di Napoli ha sequestrato tutto il materiale presente nella zona dove si trova il murale di Maradona, ai Quartieri Spagnoli nel capoluogo campano, meta ogni anno di migliaia di visitatori. Sono stati sequestrati magliette e gadget mentre è stata coperta la cappella dove si trovano i vari cimeli e le statue dedicate all’ex campione del Napoli.

A rimanere scoperto solo il grande murales che raffigura Maradona e un’altra statua alta sei metri, donata recentemente da un artista argentino. Durante le verifiche, gli agenti hanno proceduto al sequestro di cinque carretti per la vendita di bevande, rinvenuti abbandonati e incatenati sul suolo pubblico, privi di autorizzazione. Inoltre, due esercizi commerciali, uno alimentare e uno non alimentare, sono stati sottoposti a sequestro per l’assenza della necessaria autorizzazione all’esercizio in sede fissa.

Sono state comminate sanzioni amministrative pari a 5.000 euro ciascuna, oltre all’accertamento di ulteriori irregolarità relative all’occupazione abusiva di suolo pubblico per una superficie complessiva di circa 9,4 metri quadrati, e alla mancanza di passo carrabile. Gli uffici tecnici competenti procederanno ora alla verifica della destinazione urbanistica di un’area di circa 200 metri quadrati, oggetto di ulteriori approfondimenti.

Nel corso dell’operazione, è stato inoltre denunciato un uomo per furto di energia elettrica, accertato a seguito di un allaccio abusivo alla rete da parte di un esercizio commerciale. L’operazione è stata condotta dalla Polizia Locale di Napoli in collaborazione con il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza Montecalvario.