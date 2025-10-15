Udine, scontri per Italia-Israele: agenti feriti e 20 persone fermate

Un giornalista con il volto coperto di sangue, un’altra reporter ferita e almeno una decina di agenti contusi. Numerose anche le persone fermate dalla polizia, circa una ventina secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto. Il corteo pro Palestina di Udine è degenerato in violenza, tra idranti in azione, lanci di lacrimogeni, sassaiole, principi d’incendio e segnali stradali divelti.

L’epicentro degli scontri è stato viale della Vittoria, la via che collega piazza Primo Maggio – meta finale della manifestazione – a piazzale Osoppo. Gli incidenti sono scoppiati intorno alle 20:30, quando l’evento promosso dal Comitato per la Palestina di Udine, a cui avevano preso parte circa 8mila persone secondo la questura (15 mila secondo gli organizzatori), stava ormai per concludersi.

I partecipanti avevano già raggiunto Giardin Grande, dove si erano dispersi nell’area verde per ascoltare gli interventi finali. Sarebbero state circa un centinaio le persone – secondo la ricostruzione della polizia – a dare inizio ai disordini. La città è rimasta sconvolta e, in diversi punti, pesantemente danneggiata, con numerosi segni di devastazione e scritte sui muri.

Scenario completamente diverso invece al Bluenergy Stadium: controlli rigorosi simili a quelli aeroportuali, ma atmosfera serena agli ingressi dello stadio Friuli. Tra il pubblico, famiglie e gruppi di amici provenienti dal Friuli, dal Veneto, ma anche da Austria e Slovenia. Nonostante l’imponente presenza delle forze dell’ordine, a prevalere è stata l’emozione di assistere dal vivo a una partita della Nazionale italiana.