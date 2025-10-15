Paratici torna al Tottenham: sarà il nuovo Ds insieme a Johan Lange

Era stato vicino al Milan in estate, ma il suo approdo in rossonero era saltato anche per via della squalifica residua da scontare per il caso plusvalenze della Juventus (con il club che aveva poi virato su Igli Tare). Ora Fabio Paratici rientra nel mondo del calcio dalla porta principale e lo fa come nuovo Direttore Sportivo del Tottenham.

Lo ha annunciato il club londinese attraverso una nota, spiegando che il dirigente collaborerà con Johan Lange, che è stato promosso a sua volta al ruolo di Direttore Sportivo. Questo cambiamento – si legge – «fa parte di una nuova struttura per il settore calcistico maschile, pensata per rafforzare la leadership, la collaborazione e la capacità decisionale a lungo termine in tutte le aree del calcio maschile e giovanile».

Insieme, i due dirigenti guideranno la strategia calcistica del club. Questa evoluzione rientra nell’impegno del Tottenham di potenziare le strutture per il calcio maschile e femminile, con l’obiettivo di garantire successi duraturi sul campo. «Questa collaborazione riflette un approccio moderno e progressista alla gestione calcistica: due leader affermati con esperienze complementari, uniti dall’impegno verso la collaborazione e l’innovazione», proseguono gli Spurs.

Quello di Paratici è un ritorno, dato che il dirigente italiano era già stato al Tottenham per due anni tra il 2021 e il 2023. «Sono felice di tornare in un club che amo. Negli ultimi mesi ho lavorato come consulente insieme a Johan, Vinai e Thomas, e ora non vedo l’ora di tornare a Londra per entrare a far parte del team a tempo pieno. Sono convinto che, lavorando in collaborazione con Johan, potremo costruire un futuro speciale per il club e per i nostri tifosi».

Lange, entrato nel club nel novembre 2023 dopo esperienze di rilievo con Aston Villa e FC Copenhagen, ha aggiunto: «Credo fermamente che stiamo costruendo qualcosa di speciale qui al Tottenham Hotspur, e non vedo l’ora di lavorare con Fabio all’interno della nostra nuova struttura del calcio maschile. Abbiamo uno staff e un gruppo di giocatori di grande talento, e possiamo guardare avanti con fiducia e positività».

Il CEO del Tottenham Hotspur, Vinai Venkatesham, ha commentato: «Questa rappresenta un’evoluzione importante nel nostro modo di operare. Oggi il ruolo di un Direttore Sportivo è estremamente ampio, e unendo due leader eccezionali come Johan e Fabio stiamo gettando le basi per un successo duraturo.

Entrambi possiedono menti calcistiche straordinarie, competenze complementari e un solido curriculum. Questa nuova struttura riflette la nostra ambizione e la nostra determinazione a competere ai massimi livelli per offrire il meglio ai nostri sostenitori.

Insieme, Fabio e Johan guideranno con determinazione, costruendo non solo una squadra maschile competitiva, ma anche un ecosistema calcistico integrato, in cui ogni dettaglio contribuisca alla nostra ambizione comune: rendere il nostro Club un punto di riferimento per l’eccellenza nel calcio mondiale».

Per completare la struttura, il club avvierà a breve la selezione di un Director of Football Operations, che supporterà Lange e Paratici e gestirà diverse funzioni e reparti chiave all’interno del centro di allenamento.