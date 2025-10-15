Italia-Israele fa il pieno di ascolti in tv: 7,6 milioni di spettatori su Rai 1

Se lo stadio di Udine ha raccolto poche presenze sugli spalti per la sfida tra Italia e Israele, lo stesso non si può dire per la Rai, che ha fatto invece registrare il pieno di spettatori per il match che ha consegnato ufficialmente agli Azzurri almeno la partecipazione ai playoff per accedere alla Coppa del Mondo 2026.

L’incontro, trasmesso su Rai 1 a partire dalle ore 20.45, ha fatto registrare 7,6 milioni di spettatori e uno share complessivo del 36,2%. La partita ha segnato nel primo tempo il 33,3% di share e 7 milioni 435 mila telespettatori e ha successivamente raggiunto il 39,2% di share e 7 milioni 890 mila spettatori nella seconda frazione di gioco.

Si tratta dell’incontro più seguito (il terzo per quanto riguarda lo share) da quando Gennaro Gattuso siede sulla panchina dell’Italia come Ct. Dati che saranno verosimilmente superati, se non dalle prossime gare, dai validi per i playoff che si disputeranno nel mese di marzo e che si spera mandino l’Italia al Mondiale.

Italia Israele spettatori – Tutti i match di Gattuso

Di seguito, la classifica degli ascolti per le gare della Nazionale con Gattuso Ct: