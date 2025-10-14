Italia Israele dove vederla? Questa sera, martedì 14 ottobre 2025, gli Azzurri tornano in campo per un match fondamentale: Italia-Israele, valida per il Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il calcio d’inizio è fissato alle 20:45 e la partita si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine.

Italia Israele dove vederla? Come seguire il match

La buona notizia per i tifosi italiani è che il match sarà trasmesso in chiaro su Rai 1. Non serve quindi alcun abbonamento: basterà sintonizzarsi sul primo canale Rai per seguire la diretta con il commento dedicato.

Italia Israele in streaming

Chi preferisce lo streaming potrà guardare la partita gratis su RaiPlay, la piattaforma ufficiale Rai accessibile da pc, smartphone, tablet e smart TV. Basta scaricare l’app o collegarsi al sito per assistere all’incontro in tempo reale, senza costi aggiuntivi. In alternativa, diversi portali sportivi seguiranno il match con dirette testuali live, aggiornando minuto per minuto su azioni e risultato.

Italia Israele dove vederla? Perché è un match chiave

Italia-Israele non è una semplice partita di qualificazione: è una sfida chiave per il cammino degli Azzurri. L’Italia, dopo un avvio complicato, cerca i tre punti per concludere la pratica secondo posto del girone. Un posizionamento che li porterebbe direttamente ai playoff, massimo traguardo raggiungibile visto il distacco nella differenza reti con la Norvegia che tra l’altro è a punteggio pieno.

In sintesi, il fischio d’inizio di Italia-Israele è alle 20:45: la partita sarà visibile in TV su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi che vogliono sostenere gli Azzurri in questa corsa verso il Mondiale 2026.