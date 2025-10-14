Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Armenia Under 21 tv streaming, gara valida per la quarta giornata delle qualificazioni Europei.

Gli Azzurrini sono reduci da tre vittorie nelle prime due giornate del girone E con vista sugli Europei 2027 che si giocheranno fra Albania e Serbia. A qualificarsi per la rassegna continentale sarà solamente la prima di ogni girone, con le seconde che saranno incluse in una speciale graduatoria dove la migliore si qualificherà direttamente, mentre le altre si giocheranno il pass agli spareggi.

Dove vedere Italia Armenia Under 21 tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Italia-Armenia Under 21, match valido per la quarta giornata delle qualificazioni agli per gli Europei 2027, si terrà allo stadio Zini di Cremona, martedì 14 ottobre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.15. La sfida sarò visibile in chiaro su Rai 2 e in streaming sul servizio dedicato della televisione di Stato RaiPlay.

I convocati di Baldini:

PORTIERI

Tommaso Martinelli (Fiorentina)

(Fiorentina) Diego Mascardi (Spezia)

(Spezia) Edoardo Motta (Reggiana)

DIFENSORI

Davide Bartesagh i (Milan)

i (Milan) Alessandro Dellavalle (Modena)

(Modena) Niccolò Fortini (Fiorentina)

(Fiorentina) Gabriele Guarino (Empoli)

(Empoli) Riyad Idrissi (Cagliari)

(Cagliari) Filippo Mane (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Luca Marianucci (Napoli)

(Napoli) Brando Moruzzi (Empoli, squalificato per la prima partita, sarà disponibile solo per Italia-Armenia)

(Empoli, squalificato per la prima partita, sarà disponibile solo per Italia-Armenia) Marco Palestra (Cagliari)

CENTROCAMPISTI

Tommaso Berti (Cesena)

(Cesena) Alphadjo Cisse (Catanzaro)

(Catanzaro) Matteo Dagasso (Pescara)

(Pescara) Giacomo Faticanti (Juventus NextGen)

(Juventus NextGen) Luca Lipani (Sassuolo)

(Sassuolo) Cher Ndour (Fiorentina)

(Fiorentina) Niccolò Pisilli (Roma)

ATTACCANTI