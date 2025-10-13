La Nazionale di Israele è arrivata a Udine: elicotteri e massima allerta

Giornata di vigilia per la Nazionale di Gennaro Gattuso che si gioca il primo e importante match point per blindare il secondo posto del girone di qualificazioni ai Mondiali 2026, che vale i playoff. Infatti, martedì a Udine, Donnarumma e compagni sfideranno Israele, avversaria diretta per il piazzamento alle spalle dell’ormai imprendibile Norvegia.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la partita dell’attenzione delle forze dell’ordine è però iniziata nella serata di domenica con l’arrivo della delegazione israeliana al Bluenergy Stadium, composta da due pullman e tre auto con i vetri oscurati. Il tutto sotto la sorveglianza dell’elicottero della Digos. Una partita importante e blindata quella che spetta a Italia e Israele.

La nazionale israeliana, dopo l’allenamento allo stadio di Udine, è stata portato all’albergo dove risiederà in questi giorni e che dista solamente 3,5 chilometri dall’impianto friulano, il tutto fatto per accorciare il più possibile i tempi per gli spostamenti necessari. Naturalmente, l’accesso alla struttura ricettiva è presidiato già a centinaia di metri. Da due blocchi di carabinieri, non uno.

Per la giornata di domani, dedicata alla partita delle 20.45, è in programma il corteo organizzato dei Pro Pal che rimane confermato, almeno per il momento. Ma buona parte delle istituzioni, ma anche degli stessi cittadini di Udine c’è la speranza, anche se non detta ad alta voce, che il corteo richiami meno persone possibili grazie alle buone notizie che arrivano dal Medio Oriente (oggi è iniziato lo scambio di ostaggi e prigionieri fra Hamas e Israele) e le imponenti misure di sicurezza per raggiungere anche solamente la città friulana. Massima attenzione alle possibili frange violente, che ha spinto il prefetto Domenico Lione a emettere un’ordinanza restrittiva destinata a commercianti ed esercenti, anche se la maggioranza chiuderà la propria attività già dopo pranza.

La prima giornata, quella di domenica, è filata via alla perfezione. Martedì però sarà un’altra storia. Lo stadio, quasi sicuramente, sarà pressoché deserto, si parlava di soli 5mila biglietti venduti in un impianto da 25mila. Per chi si recherà allo stadio sono già attivi i gazebo di pre-filtraggio nei quali sono stati introdotti i metal detector. I controlli saranno ripetuti e scrupolosi. Alla zona rossa del Bluenergy potranno accedere, a piedi, soltanto i possessori del biglietto. I manifestanti del corteo invece sfileranno su un tracciato già stabilito, nei confini del dispositivo di sicurezza organizzato secondo le regole del livello 4, che rappresento l’allerta massima, come voluto dal Ministero dell’Interno.