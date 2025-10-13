I migliori Executive MBA del 2025 secondo il Financial Times: Bocconi in top 30

Il programma congiunto statunitense-cinese Washington University-Fudan EMBA è salito in vetta dopo il terzo posto conquistato nel 2024.

Gli stipendi dei laureati nei principali programmi di Executive MBA sono cresciuti costantemente nell’ultimo anno, mentre i guadagni provenienti da altri titoli di studio in ambito economico sono diminuiti o rimasti stabili. È quanto emerge dai dati dell’ultima classifica del Financial Times, che per la prima volta colloca al primo posto l’EMBA della Washington University-Fudan. 

Nel 2025, lo stipendio base medio dei diplomati che hanno completato il master tre anni prima in una delle 100 migliori business school classificate dal FT è aumentato del 4,4%, raggiungendo quasi 230.000 dollari. Al contrario, i guadagni dei laureati in MBA online sono rimasti fermi a 180.000 dollari e quelli degli MBA tradizionali sono calati del 3,2%, attestandosi a 150.000 dollari. 

Il programma congiunto statunitense-cinese Washington University-Fudan EMBA è salito dal terzo posto del 2024, superando l’istituto Ceibs (China Europe International Business School) di Shanghai, leader dell’anno precedente. Seguono la scuola europea multi-campus ESCP, il doppio titolo Kellogg/HKUST di Hong Kong e la francese Skema. 

Il prestigioso e impegnativo EMBA — generalmente frequentato a tempo parziale da professionisti esperti, spesso in più Paesi, mentre continuano a lavorare — resta molto richiesto, nonostante il calo del numero di studenti le cui tasse sono pagate dai datori di lavoro. Oggi solo il 19% riceve un finanziamento completo esterno, mentre la quota di chi paga interamente di tasca propria è salita dal 39% al 54% nell’ultimo decennio. 

Michael Desiderio, direttore dell’Executive MBA Council, afferma che la domanda per questo tipo di titolo rimane stabile: un sondaggio tra le scuole affiliate mostra che nel 2025 la dimensione media delle classi è leggermente aumentata, da 57 a poco più di 58 studenti, e il numero medio di domande per corso è passato da 119 a 118 nello stesso periodo. 

Il FT ha valutato 129 programmi EMBA, includendone 100 nella classifica finale, basata su parametri come reddito, progressione di carriera e qualità della ricerca accademica. La partecipazione è volontaria e le business school devono essere accreditate da AACSB o Equis, le principali agenzie globali di certificazione. 

Il programma EMBA WashU-Fudan è risultato primo in assoluto per retribuzione media degli alumni, con 718.662 dollari. Il corso si svolge principalmente a Shanghai, ma il titolo viene conferito dalla Olin Business School della Washington University di St. Louis, Missouri. È anche quello che ha registrato l’aumento salariale più marcato rispetto al periodo pre-EMBA: +134%. 

I diplomati della ESCP Business School — che ha campus in Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Spagna e Polonia — si sono classificati al primo posto globale per avanzamento di carriera, misurato in base al livello di responsabilità e alla dimensione delle organizzazioni in cui hanno lavorato dopo il corso. 

ESCP, seguita da Iscte (Portogallo) e Iese (Spagna), è risultata la migliore per l’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nei corsi principali. La SDA Bocconi School of Management (Italia) e Incae si sono invece classificate rispettivamente prima e seconda per gli obiettivi di emissioni nette zero nelle attività dei campus. 

Migliori Executive MBA del 2025 – La classifica

Di seguito, la classifica dei migliori Executive MBA stilata dal Financial Times per il 2025 (in grassetto quelli presenti in Italia):  

  1. Washington University: Olin, Cina/US, WashU-Fudan EMBA 
  2. Ceibs, China/Switzerland/Ghana, Ceibs Global EMBA 
  3. ESCP Business School, Francia/Germania/UK/Italia/Spagna/Polonia, EMBA 
  4. Kellogg/HKUST Business School, Hong Kong, Kellogg-HKUST EMBA 
  5. Skema Business School, Francia/US/Cina/Brasile/UAE, Global EMBA 
  6. Trium: HEC Paris/LSE/NYU: Stern, Francia/US/UK, Trium Global EMBA 
  7. Insead , Francia/UAE/Singapore, Global EMBA (GEMBA) 
  8. Fudan University School of Management, Cina, Fudan EMBA 
  9. Arizona State University: WP Carey, Cina/US, WP Carey-SNAI EMBA 
  10. Guanghua-Kellogg, Cina/US, Guanghua-Kellogg EMBA 
  11. UCLA: Anderson/National University of Singapore, Singapore/US, UCLA NUS EMBA 
  12. MIT: Sloan, US, MIT Sloan EMBA 
  13. London Business School, UK/UAE, EMBA 
  14. IESE Business School, Spagna/US/Germania/Brasile, Global EMBA 
  15. University of Oxford: Saïd, UK, Oxford EMBA 
  16. University of Pennsylvania: Wharton, US, Wharton MBA Program for Executives 
  17. HEC Paris, Francia/Qatar, HEC Paris International EMBA 
  18. Essec Business School/Mannheim Business School, Francia/Germania/Singapore, Essec & Mannheim EMBA 
  19. HKU Business School, Cina, HKU-Fudan MBA (International) 
  20. University of Cambridge: Judge, UK, Cambridge EMBA 
  21. BI Norwegian Business School/Fudan University School of Management, China, BI-Fudan MBA 
  22. CUHK Business School, Hong Kong, EMBA
  23. National University of Singapore Business School, Singapore, The NUS EMBA 
  24. Kedge Business School, Francia/China, Kedge-SJTU Global MBA University of St 
  25. Gallen, Svizzera, EMBA HSG 
  26. IMD — International Institute for Management Development, Svizzera/Singapore, IMD EMBA 
  27. SDA Bocconi School of Management, Italia, EMBA 
  28. Edhec Business School, Francia, Edhec EMBA 
  29. Essec Business School, Francia/Singapore/Marocco, Essec EMBA 
  30. Northwestern University, Kellogg School of Management, US, Kellogg EMBA 

Nelle prime 100 posizioni, tra gli istituti italiani è presente al 77° posto anche la Polimi School of Management con il suo programma di Executive MBA. 

