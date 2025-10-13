Questa mattina, a Lione, il difensore della Juventus Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore – ha scritto il club bianconero in una nota – il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva.

Dopo l’intervento si stabiliranno i tempi di recupero ma trattandosi del ginocchio già operato lo scorso anno per la ricostruzione del legamento crociato è certo che non si affretterà il rientro in campo. Al momento sembra certa la sua assenza almeno fino alla prossima pausa per le nazionali fissata per metà novembre.