Juventus, lesione al menisco per Gleison Bremer: il difensore si opera

Nuovo stop per il difensore brasiliano, dopo il pesante infortunio al legamento crociato che lo aveva tenuto fuori dal campo per diverso tempo.

Di
Redazione
Governance
Onefootball
Bremer tempi di recupero
(Foto: Christof Koepsel/Getty Images)

Questa mattina, a Lione, il difensore della Juventus Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore – ha scritto il club bianconero in una nota – il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva. 

Dopo l’intervento si stabiliranno i tempi di recupero ma trattandosi del ginocchio già operato lo scorso anno per la ricostruzione del legamento crociato è certo che non si affretterà il rientro in campo. Al momento sembra certa la sua assenza almeno fino alla prossima pausa per le nazionali fissata per metà novembre. 

Tutta la Serie A Enilive 2025/26 è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva
e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.