Irlanda del Nord Germania in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Irlanda del Nord Germania in streaming gratis, quarta giornata delle qualificazioni Mondiali 2026.

Continua così il percorso delle formazioni UEFA, comprese quelle che hanno giocato le finali della Nations League, verso il torneo iridato che si svolgerà il prossimo anno in Stati Uniti, Messico e Canada.

Irlanda del Nord Germania in streaming gratis? Quando si gioca e tutti i dettagli

Irlanda del Nord-Germania, match valido la quarta giornata del girone A, si terrà al Windsor Park di Belfast, il 13 ottobre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.

La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia. Infatti, se l’Italia, che sarà sotto la guida di Gennaro Gattuso che ha sostituito Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale, sarà in onda come sempre sulla Rai, le altre gare delle qualificazioni Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLLICA QUI PER ABBONARTI).

La sfida fra Irlanda del Nord e Germania sarà trasmessa su Sky Sport Calcio, e in streaming su NOW grazie a diretta gol.

(Image credit: Depositphotos)