La nuova frontiera dei diritti tv: uno streamer trasmetterà la Francia U21

La Federcalcio francese ha annunciato un accordo innovativo per la trasmissione delle partite della Nazionale Under 21 per due anni. L’organismo ha siglato una partnership con Zack Nani, noto YouTuber e streamer francese, che diventa il nuovo emittente ufficiale della Nazionale francese Under 21 per le prossime due stagioni.

Come si legge in una nota ufficiale diramata dalla Federcalcio francese, Zack Nani trasmetterà in diretta ed esclusiva tutte le partite della selezione Under 21 fino agli Europei 2027 (esclusa chiaramente la fase finale della competizione) sui suoi canali YouTube e Twitch.

Questa nuova collaborazione inizierà proprio nella giornata odierna, lunedì 13 ottobre, in occasione della partita Francia-Estonia allo Stade des Alpes di Grenoble (ore 18:30), valida per le qualificazioni agli Europei 2027.

Il progetto non si limita alla semplice trasmissione delle partite, ma mira a creare un’esperienza interattiva e dinamica, capace di coinvolgere gli spettatori attraverso contenuti esclusivi, commenti in diretta e momenti di interazione tipici delle piattaforme streaming. Zack Nani, che vanta oltre 1,5 milioni di follower su Twitch e una community in costante su YouTube, si è detto entusiasta di questa collaborazione, sottolineando l’importanza di rendere il calcio accessibile a tutti.

Con questo nuovo partner di diffusione, la FFF – sottolinea un comunicato ufficiale – riafferma la propria volontà di valorizzare la Nazionale Under 21 in modo innovativo e in linea con le nuove modalità di fruizione dei suoi giovani tifosi e del grande pubblico.