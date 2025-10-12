Udine, zona rossa allo stadio per Italia-Israele: gara ad «alto grado di rischio»

Dopo le prime misure introdotte nella giornata di ieri, da oggi entra ufficialmente in vigore la zona rossa attorno allo stadio di Udine, in vista della partita Italia-Israele prevista per martedì sera e valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il match sarà decisivo per gli Azzurri per blindare i playoff che si disputeranno nel mese di marzo.

L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva già classificato l’evento come «ad altissimo rischio», assegnandogli il livello 4 di pericolosità, che rimane invariato nonostante la tregua in Medio Oriente. Questo perché – spiega Il Messaggero – è stata confermata la manifestazione dei sostenitori pro-Palestina, che potrebbe richiamare fino a 10.000 persone nel pomeriggio di martedì.

Come si legge nell’ordinanza del prefetto Domenico Lione, il corteo attraverserà le vie del centro storico di Udine e «potrebbe costituire occasione di infiltrazioni da parte di frange violente, con possibili pericoli per l’incolumità pubblica e privata». Secondo la Prefettura, la partita — già da settimane al centro di polemiche — rischia di attirare gruppi intenzionati a creare disordini e problemi di ordine pubblico, soprattutto nelle aree esterne allo stadio e nel centro cittadino.

All’interno del Bluenergy Stadium, dove sono attesi circa 5.000 spettatori (tra cui 51 provenienti da Israele, su una capienza complessiva di 25.000), sarà comunque attivo un piano di sicurezza antiterrorismo con l’impiego di unità cinofile, artificieri e droni di sorveglianza. All’esterno, invece, per tutta la giornata di martedì sarà vietata la vendita, la somministrazione e il consumo di cibi e bevande in contenitori di vetro, ceramica o lattina.

Ieri sono state montate le prime barriere di transenne per facilitare i controlli ai varchi di accesso, mentre da oggi scattano ulteriori divieti per rendere più sicura l’area sportiva. Le misure diventeranno progressivamente più rigide fino a martedì, quando verranno impiegati metal detector e altri dispositivi di ultima generazione per individuare armi o esplosivi, saranno posizionate barriere di cemento e schierate numerose pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza nelle vie circostanti.