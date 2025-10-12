La holding di Agnelli chiude il bilancio in utile e con patrimonio netto a 28 mln nel 2024

Lamse, la holding personale d’investimento controllata e presieduta da Andrea Agnelli e i cui soci sono lo stesso ex presidente della Juventus e la sorella Anna, ha pubblicato il bilancio al 31 dicembre 2024. La società – secondo quanto emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza – dopo un utile di quasi 3 milioni di euro nel 2023, ha fatto registrare un nuovo risultato netto positivo a quota 308mila euro, con ricavi in crescita a poco meno di 325mila euro (297mila euro circa nel 2023).

L’utile del 2023 – a differenza di quello del 2024 – era stato spinto dalla distribuzione di utili dalla società controllata Diodo 1. Per quanto riguarda invece la liquidità della holding, questa è passata dagli oltre 8 milioni di euro del 2019, quando era quadruplicata rispetto all’esercizio precedente, ai 7,6 milioni del 2020, ai 2,3 milioni del 2021, ai circa 2 milioni del 2022, per scendere ai 965mila euro del 31 dicembre 2023. Nel 2024 è stato invece registrato un aumento a quota 4 milioni di euro, prevalentemente grazie a disinvestimenti per quasi 3 milioni.

Patrimonio Andrea Agnelli – Le partecipazioni societarie di Lamse

Nel corso del 2024, Lamse ha mantenuto invariata la partecipazione detenuta in Investimenti Industriali S.p.A., con una quota pari al 50,01% del capitale sociale. Nell’ultimo anno, la Investimenti Industriali si è impegnata a cedere la propria partecipazione del 4,68% in Nobis Assicurazioni per 18,7 milioni di euro, un’operazione che ha generato una plusvalenza di 16,7 milioni per la società.

Nessuna modifica anche nelle partecipazioni di Lamse in Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (31%) e Royal Park Real Estate (0,12%), così come nella controllata Diodo 1. E’ invece aumentata la partecipazione nella società Liberty Zeta Limited, avendo sottoscritto la propria quota di competenza nell’ambito dell’aumento di capitale deliberato dalla società stessa ed è aumentata la partecipazione in Diodo 2, per effetto di versamenti di capitale.

Infine, nel corso del 2024 è stata costituita una nuova società: Diodo 3. La società è nata con l’obiettivo di sottoscrivere quote del fondo denominato “Energy Transition Fund III” istituito nel corso dello scorso anno. Nel corso del 2024, Lamse non ha incrementato invece gli investimenti detenuti nel fondo di investimento lussemburghese denominato Lamse Alternative Investments RAIF. Infine, il patrimonio netto di Lamse si assesta sui 28,6 milioni di euro, dato in leggero aumento rispetto ai 28,3 milioni del 2023 e che si compone di: