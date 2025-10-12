Dove vedere Faroe Repubblica Ceca tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Faroe Repubblica Ceca tv streaming, sesta giornata delle qualificazioni europee Mondiali 2026.

Continua così il percorso delle formazioni UEFA, comprese quelle che hanno giocato le finali della Nations League, verso il torneo iridato che si svolgerà il prossimo anno in Stati Uniti, Messico e Canada.

Dove vedere Faroe Repubblica Ceca tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Faroe-Repubblica Ceca, match valido la sesta giornata del girone L, si terrà allo stadio Tórsvøllur di Torshavn, il 12 ottobre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00.

La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia. Infatti, se l’Italia, che sarà sotto la guida di Gennaro Gattuso che ha sostituito Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale, sarà in onda come sempre sulla Rai, le altre gare delle qualificazioni Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLLICA QUI PER ABBONARTI).

La sfida fra Faroe e Repubblica Ceca sarà trasmessa su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW grazie a diretta gol.